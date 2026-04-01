Los 48 equipos que jugarán el Mundial 2026: últimos clasificados, las ausencias y cómo quedaron los grupos

El Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio ya tiene definidos los 48 equipos que formarán parte de un torneo histórico que por primera vez se disputará en tres países sedes y con esa inédita cantidad de selecciones participantes.

La lista de selecciones clasificadas quedó completa luego de conocerse en la jornada del martes y en las primeras horas de este miércoles los seis últimos cupos restantes de los 48 que conforman el próximo torneo en Norteamérica que para la FIFA es “el más inclusivo de la historia”.

Irak fue la última selección en clasificarse tras derrotar a Bolivia en el Repechaje en un partido disputado en el Estadio Monterrey, obteniendo así el último lugar en el Grupo I en el que estará con Francia, Senegal y Noruega. Este encuentro le puso fin a una fase de clasificación global que sumó 899 partidos a lo largo de 937 días de competencia.

La jornada comenzó con varias emociones en Europa, donde, desde Zenica hasta Solna, y de Pristina a Praga, se definieron los cuatro representantes restantes del Viejo Continente, que tendrá 16 representantes en la Copa del Mundo.

Irak se quedó con el último cupo para el Mundial 2026 tras vencer a Bolivia. Foto: EFE.

República Checa, Bosnia y Herzegovina, Turquía y Suecia superaron emocionantes partidos en las Eliminatorias europeas para asegurar su lugar, respectivamente, en el Grupo A (República Checa), Grupo B (Bosnia y Herzegovina), Grupo D (Turquía) y Grupo F (Suecia).

Posteriormente la atención se centró en México, uno de los países que será anfitrión de la Copa del Mundo en el que se definieron las dos plazas restantes. Los fanáticos de la República Democrática del Congo podrán disfrutar del partido de su selección contra Portugal el 17 de junio en Houston, tras la victoria por 1-0 sobre Jamaica en Guadalajara, triunfo que les aseguró el último puesto del Grupo K.

La última plaza para el Mundial 2026 se decidió en el partido entre Irak y Bolivia. Los asiáticos, con 21, han disputado el mayor número de partidos durante la fase de clasificación, mientras que Bolivia, junto con Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, ha jugado 20.

El iraquí Aymen Hussein anotó el último de los 2.527 goles de una fase de clasificación mundial en la que ha habido un promedio de 2,8 tantos por encuentro. Le puso así fin a una trayectoria que comenzó el 7 de septiembre de 2023.

Los jugadores de Italia en el partido con Bosnia en el que la Azzurra quedó eliminada del Mundial 2026. Foto: EFE.

Las grandes ausencias que tendrá el Mundial 2026

A pesar de que FIFA decidió que la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos Canadá y México tenga 48 selecciones, hay equipos importantes e históricos que no lograron su clasificación a la gran cita del fútbol.

En África, dos países que suelen ser fuertes como Nigeria y Camerún, quedaron por el camino en el sueño mundialista. Los nigerianos perdieron con la final con República Democrática del Congo, que antes, en semis, había dejado por el camino a los cameruneses.

Del lado de América también hay ausencias importantes como las de Costa Rica, que se venía clasificando a los Mundiales. Por Conmebol, Chile y Perú fueron de las grandes decepciones en las Eliminatorias sudamericanas y quedaron por el camino.

Pero acaso lo más relevante se dio en Europa. Italia volvió a fracasar en su intento y perdió con Bosnia para seguir ausente en el Mundial. Su última presencia fue en Brasil 2014 y el último partido, la derrota con la selección de Uruguay por 1 a 0 con gol de Diego Godín en el encuentro que Luis Suárez mordió a Giorgio Chiellini.

Además de Italia, tampoco estarán en Estados Unidos, Canadá y México selecciones como Polonia y Dinamarca. La lista se agranda con eliminaciones de equipos como Rusia (descalificado por la Guerra en Ucrania), Grecia, que quedó eliminada en fase de grupos por detrás de Escocia y Dinamarca, y Serbia, que se despidió del sueño mundialista en fase de grupos quedando por detrás de Inglaterra y Albania.

El espectáculo más grande del mundo ya tiene a todos sus protagonistas... ¿Estás listo? 🏆👀#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/Yf58lXBbUr — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) April 1, 2026

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México, Sudáfrica, República de Corea y República Checa

Grupo B

Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza

Grupo C

Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D

Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Grupo E

Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F

Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez

Grupo G

Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H

España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I

Francia, Senegal, Irak y Noruega

Grupo J

Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K

Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia

Grupo L

Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá