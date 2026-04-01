Repechaje del Mundial 2026: República Democrática del Congo venció a Jamaica y vuelve al torneo tras 52 años

La República Democrática del Congo hizo historia, tras romper una racha de 52 años sin jugar un Mundial. Los africanos vencieron en la final de su repechaje intercontinental, en Guadalajara, a Jamaica, a quien derrotó por 1-0 en el tiempo suplementario, con gol del defensor del Burnley, Axel Tuanzebe.

El tanto llegó al minuto 100, luego de un corner que no pudo rechazar Joel Latibeaudiere, lo que produjo que Tuanzebe se llevara prácticamente puesta la pelota, en la puerta del área chica. La selección africana había sido superior en el partido, con el hombre del Real Betis, Cédric Bakambu, como su jugador más peligroso. El delantero había tenido en tiempo regular dos goles anulados por offside, mientras que los caribeños no generaron gran peligro, exceptuando por un remate de larga distancia del jugador del Aston Villa, Leon Bailey, que se perdió cerca del palo.

Jamaica, que su última Copa del Mundo fue en 1998, había eliminado a Nueva Caledonia, al ganarle por 1-0, y llegó al repechaje luego de ser segundo en su grupo, detrás de Curazao. Por su parte, la República Democrática del Congo jugará el torneo luego de haber tenido su única aparición en Alemania 1974, donde bajo la denominación de Zaire, perdió los tres partidos de su grupo, sin anotar goles. Terminó por detrás de Yugoslavia, Brasil y Escocia, registrando ante los de Europa Oriental, un récord en el torneo, cuando obtuvo la derrota más abultada, al caer por 9-0.

Los africanos, que por su ranking accedieron directamente a la final de su repechaje, fueron segundos en su grupo de la Eliminatoria de África detrás de Senegal, mientras que en la repesca de su continente, eliminaron a Camerún, por 1-0, y a Nigeria, por penales.

Ahora integrarán el grupo K del Mundial 2026, junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán. Debutarán en Houston el 17 de junio, luego irán a Guadalajara, para jugar el 23, y cerrarán su participación en Atlanta, el 27.