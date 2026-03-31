Mundial 2026: FIFA ratifica que Irán jugará en EE.UU. pese al conflicto y las dudas de Donald Trump

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró este martes que Irán participará del Mundial 2026 y disputará sus partidos en Estados Unidos, tal como determinó el sorteo oficial, pese a tensiones políticas y pedidos para cambiar la sede. La confirmación se dio en Antalya, Turquía, durante un amistoso ante Costa Rica, en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente y dudas sobre la seguridad del equipo iraní.

Infantino fue claro al descartar modificaciones en la organización del torneo. “Irán estará en la Copa del Mundo”, afirmó, y remarcó que “los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo”. El dirigente valoró además el nivel del equipo iraní: “Nos congratulamos porque es un equipo muy, muy fuerte. Estoy muy contento”.

Irán había solicitado disputar la fase de grupos en México en lugar de Estados Unidos, en medio de la escalada bélica en la región y las tensiones diplomáticas. Sin embargo, la FIFA mantuvo la planificación original. Según el calendario, la selección iraní jugará contra Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y frente a Egipto en Seattle, con base en Tucson, Arizona.

Estadio Banorte (antes conocido como Estadio Azteca), en proceso de remodelación para albergar la ceremonia de apertura de la próxima Copa Mundial de la FIFA, en la Ciudad de México. AFP

La discusión se intensificó tras declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien inicialmente sugirió que los jugadores iraníes podrían no estar “seguros” en el país. Días después, el propio Trump matizó su postura en su red social X: “Será el evento deportivo más grande y más seguro de la historia de Estados Unidos. ¡Todos los jugadores, autoridades y aficionados serán tratados como las ‘ESTRELLAS’ que son!”.

Desde la federación iraní, el vicepresidente Mahdi Mohammadnabi sostuvo que acatarán lo dispuesto por el organismo rector. “Para nosotros, lo que más importa son las normas y reglamentos de la FIFA. Cumpliremos con todo lo que la FIFA decida”, afirmó.

Tensión política y fútbol en el caso Irán en el Mundial

El trasfondo está marcado por el conflicto iniciado el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva contra Irán, que respondió con ataques con misiles y drones. En ese contexto, la participación iraní en un torneo con sede parcial en territorio estadounidense generó incertidumbre.

Durante el amistoso en Antalya, los jugadores iraníes rindieron homenaje a las víctimas de un ataque aéreo contra una escuela en Minab, que dejó al menos 170 muertos. Posaron con fotografías de las víctimas durante el himno nacional.

Donald Trump recibe el premio de la paz de la FIFA. Foto: AFP.

En las tribunas, el apoyo de los hinchas convivió con la incertidumbre. “Realmente espero que vayan al Mundial. Será algo estupendo para el pueblo iraní después de todo ese dolor de la guerra”, expresó Amir Moghaddam, un médico iraní presente en el estadio. También advirtió sobre posibles protestas de opositores en Estados Unidos.

Dentro del plantel, la expectativa se mantiene con cautela. Consultado sobre la participación, el delantero Dennis Eckert Ayensa respondió con una sola palabra: “Inshallah" ("si Dios quiere").

La FIFA, mientras tanto, insiste en que el torneo se desarrollará según lo previsto, sin cambios de sede ni alteraciones en el calendario. La situación de Irán se mantiene como uno de los focos de atención política de cara al Mundial 2026, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Con información de AFP