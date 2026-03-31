"Vayan ustedes por su petróleo": Trump insta al resto de países aliados a que abran ellos el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a los países que se han negado a unirse a su ofensiva militar contra Irán que actúen con "coraje" y "tomen" el estrecho de Ormuz: "Lo más complicado ya está hecho. Vayan ustedes por su petróleo", insistió en un post en Truth Social.

"A todos esos países que no pueden conseguir combustible de aviación por (el cierre del) estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les hago una sugerencia: Primero, compren (petróleo) de Estados Unidos, tenemos de sobra; y número dos, encuentren un poco de coraje tardío y vayan al estrecho y TÓMENLO", aseguró Trump esta mañana en la red social.

Trump sugirió que, tras iniciar el pasado 28 de febrero la ofensiva militar contra Irán junto con Israel y sin consultar con sus aliados, Estados Unidos no tiene intención urgente de abrir el estrecho de Ormuz, que Teherán ha cerrado al importante tráfico marítimo desde el golfo Pérsico, porque está menos expuesto al crudo que viene de esa región.

El mensaje del presidente puede leerse como una advertencia también a sus aliados de la OTAN o en Asia, cada vez más afectados por la detención de flujo de petróleo, gas licuado y otras materias primas esenciales desde Oriente Medio.

“All of those countries that can’t get jet fuel because of the Strait of Hormuz, like the United Kingdom, which refused to get involved in the decapitation of Iran, I have a suggestion for you…” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/aPYmL0qspa — The White House (@WhiteHouse) March 31, 2026

"Tienen que aprender a luchar por ustedes mismos. Los Estados Unidos de América no van a estar ahí para ayudarles más, del mismo modo que no estuvieron disponibles cuando los necesitamos nosotros", lamentó Trump.

En una llamada aclaratoria posterior con la corresponsal de CBS en la Casa Blanca, Trump dijo que Irán ya no es "una amenaza real" para el tráfico del estrecho de Ormuz y en "algún punto, aunque no todavía" ordenará la retirada de los activos militares adicionales desplegados a la zona.

Punto clave. Una persona señala una página del sitio web Marinetraffic que muestra el tráfico de embarcaciones comerciales en el borde del estrecho de Ormuz, cerca de la costa iraní. Foto: AFP fotos

"Los países tienen que venir y hacerse cargo", apuntó el mandatario estadounidense, para posteriormente volver a criticar a la OTAN por ser "terrible". "Si quieren petróleo, que vayan y se lo lleven", recalcó.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, recordó este lunes que la reapertura del estrecho de Ormuz no es parte de los objetivos principales de la ofensiva militar de más de un mes contra Irán, ya que la prioridad es acabar con la capacidad naval, de misiles y de desarrollo nuclear del régimen de Teherán.

Trump ha reiterado varias veces que Estados Unidos no satisface la mayor parte de sus necesidades energéticas del golfo Pérsico y pese a que fue él quien decidió junto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, iniciar esta guerra contra Irán, corresponde ahora al resto de países la compleja y arriesgada tarea de forzar militarmente la reapertura del estrecho de Ormuz.

Campo de gas South Pars cerca de la ciudad de Kangan, en el sur de Irán, a orillas del Golfo. Foto: AFP

Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz con ataques a petroleros y solo ha permitido el paso de algunos buques cisterna cerca de sus costas como táctica para ejercer presión económica mundial durante el conflicto, lo que ha llevado al barril de petróleo a superar los 100 dólares y poner al mundo al borde de una crisis económica y energética sin precedentes.

Ayer, lunes, el crudo de referencia en EE.UU. (WTI) cerró en 102,88 dólares, superando la barrera de los 100 dólares por primera vez desde 2022.

El mercado permanece atento a la tregua temporal de Trump, quien ha extendido hasta el 6 de abril la pausa en los ataques a la infraestructura energética de Irán.

Trump critica a Francia por "no colaborar" en la guerra contra Irán

El mandatario apuntó este martes contra Francia por no "colaborar" lo suficiente en la guerra que su país e Israel libran contra Irán y prohibir el sobrevuelo de aviones por el espacio aéreo francés.

"Francia no permitió que aviones con destino a Israel, cargados de suministros militares, sobrevolaran el territorio francés. ¡Francia ha sido MUY POCO COLABORADORA con respecto al 'Carnicero de Irán', quien ha sido eliminado con éxito!", escribió Trump en su red Truth Social en aparente referencia al asesinado líder supremo iraní, Alí Jameneí.

El republicano insistió en su mensaje que "¡¡¡Estados Unidos lo RECORDARÁ!!!".

Con información de EFE y AFP