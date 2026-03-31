¿Quién manda en Irán?: Trump sugiere que hubo un "cambio de régimen" tras la muerte de los principales líderes

El presidente Donald Trump sugirió el domingo que el “cambio de régimen” en Irán se había logrado porque muchos de sus principales líderes habían muerto en ataques estadounidenses e israelíes, en un intento por mostrar avances en una guerra que ha entrado en su segundo mes.

Aunque la cúpula clerical y militar de Irán sigue controlando el país, e incluso es posible que sus facciones más radicales hayan salido fortalecidas, Trump declaró a los periodistas a bordo del Air Force One: “Hemos tenido un cambio de régimen”.

“El primer régimen fue diezmado, destruido, todos están muertos. El siguiente régimen está prácticamente muerto”, dijo. Sugirió que Irán había pasado a su “tercer régimen” y que los negociadores estadounidenses estaban hablando con “un grupo de personas completamente diferente”, que han sido “muy razonables”.

El presidente parecía referirse a la decisión de Irán de permitir el paso de 20 buques petroleros más por el estrecho de Ormuz a partir de ayer lunes, lo que calificó como una “muestra de respeto” hacia Estados Unidos y un indicio de que se estaban llevando a cabo conversaciones para poner fin a la guerra.

Mojtaba Jamenei, hijo de Ali Jamenei Foto: Archivo El País

Sin embargo, públicamente, los líderes iraníes no han confirmado su participación en conversaciones con funcionarios estadounidenses, y su bloqueo de facto del estrecho, una ruta vital para el transporte de petróleo, ha sacudido los mercados mundiales.

Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar a Irán el 28 de febrero, matando a su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y a muchos otros altos dirigentes iraníes. Sin embargo, una guerra que Trump predijo inicialmente que duraría semanas y crearía las condiciones para que las fuerzas militares de élite de Irán se “rindieran ante el pueblo” no ha dado señales de amainar, mientras más civiles mueren y los ataques de represalia de Irán perturban la vida cotidiana en todo Oriente Medio.

Aunque Estados Unidos e Israel han matado a varios líderes iraníes después de Jamenei, sus pilares de poder -principalmente los altos clérigos y los oficiales más curtidos de la Guardia Revolucionaria- permanecen en sus puestos. Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo muerto, fue elegido para sucederle. The New York Times