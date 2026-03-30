Plan Trump: la embajada de Estados Unidos en Venezuela reanuda sus operaciones tras siete años

La embajada estadounidense en Caracas reanudó este lunes sus operaciones, tras siete años de relaciones diplomáticas interrumpidas, informó el Departamento de Estado. Estados Unidos y Venezuela anunciaron el 5 de marzo que iban a restablecer sus relaciones, pero hasta este lunes las operaciones diplomáticas se llevaban a cabo a distancia, desde la embajada en Bogotá.

"Reanudamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, marcando un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela" explicó un comunicado de prensa. La representante diplomática estadounidense, Laura Dogu, llegó a Venezuela desde enero, y su equipo ha ido acondicionando la legación en Caracas.

"La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del Presidente (Trump) para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de entablar un diálogo directo con el gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado", añadió el comunicado.

Tras la captura en una intervención militar del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el gobierno de Donald Trump anunció que quería promover primero la estabilización económica, con la recuperación del sector petrolero, para luego alentar la entrada de inversiones extranjeras y finalmente una transición política.

El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó ante el Congreso que esas etapas podían solaparse.

Edificio de la embajada de Estados Unidos en Caracas. AFP

Embajada de Venezuela en Washington

Al mismo tiempo, Venezuela también ha tomado posesión de nuevo de su embajada en Washington, según reportes en redes sociales.

El viceministro para América del Norte, Oliver Blanco, colgó un video en X la semana pasada en la sede de la legación, junto al encargado de negocios, en la que informaba de encuentros en el Departamento de Estado para "explorar oportunidades de fortalecimiento de la relación bilateral". El Departamento del Tesoro estadounidense anunció la semana pasada que autorizaba las transacciones económicas para facilitar la reapertura de la legación venezolana.

Tras el derrocamiento de Maduro el 3 de enero y la toma de poder en Caracas de su sustituta, Delcy Rodríguez, Estados Unidos empezó rápidamente a levantar las sanciones para el sector petrolero venezolano.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas. Foto: AFP

Al mismo tiempo, Caracas promulgó una reforma legal del sector, al mismo tiempo que liberaba a prisioneros políticos. Delcy Rodríguez, muy elogiada en público por Trump, está remodelando el gobierno y el aparato de seguridad interno.

Washington mantiene los ingresos por la venta del crudo venezolano en una cuenta bancaria bajo su control. Y en el Caribe mantiene también una flotilla encargada desde septiembre de destruir lo que califica de "narcolanchas", unas operaciones polémicas que han causado al menos 163 muertos.

Maduro y Flores comparecieron dos veces ante un juez en Nueva York, la última el pasado jueves.

Maduro está acusado de conspiración por "narcoterrorismo", conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.

Con información de AFP