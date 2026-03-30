Israel aprueba la pena de muerte por horca, que afectaría a palestinos condenados por ataques mortales

El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes una ley que permite aplicar la pena de muerte a condenados por ataques mortales catalogados como "actos de terrorismo", una medida que en la práctica afectaría principalmente a palestinos y que ha sido rechazada por países europeos y grupos de derechos humanos. El proyecto de ley, patrocinado por el partido Otzma Yehudit del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, actuaría como "elemento disuasorio contra el terrorismo" y proporcionaría cierta justicia a las víctimas, afirmaron los miembros de la coalición gobernante del primer ministro Benjamin Netanyahu.

La ley fue aprobada por 62 votos a favor y 48 en contra. Hubo una abstención y los demás legisladores no estaban presentes en el hemiciclo. Netanyahu asisitó al pleno para votar a favor del texto. El debate en la Knéset se prolongó durante más de 10 horas.

En los días previos a la votación, Ben Gvir portó en su solapa un pin con una soga, en señal de apoyo al proyecto. Este lunes celebró la aprobación, calificando la jornada de "histórica".

VIDEO | Israeli National Security Minister Ben Gvir, outside the Knesset chamber, celebrates the passing of the death penalty law for Palestinian detainees, describing it as historic and saying, “Soon we will count them one by one.” pic.twitter.com/yc4Aan0dLf — The Cradle (@TheCradleMedia) March 30, 2026

Las encuestas de opinión han demostrado que la mayoría de los israelíes judíos apoya la legislación. La ley fue aprobada con una reacción pública moderada y con el apoyo de algunos miembros de la oposición parlamentaria.

Por su parte, la ONG Asociación por los Derechos Civiles en Israel anunció inmediatamente que recurrirá a la Corte Suprema para anular la legislación. La norma entra en conflicto con las leyes fundamentales de Israel, denuncian; la ley es "inconstitucional, discriminatoria por naturaleza y, en el caso de los palestinos de Cisjordania, ha sido aprobada sin fundamento jurídico".

"Los palestinos de Cisjordania se enfrentan a una pena de muerte casi obligatoria en tribunales militares (en virtud de la nueva ley), mientras que el requisito de la vía civil de demostrar 'el objetivo de negar la existencia del Estado de Israel' garantiza que ningún perpetrador judío cumpla jamás los requisitos", argumenta asociación.

Detalles de la ley de pena de muerte

La ley estipula que cualquier persona "que provoque intencionalmente la muerte de otra con el objetivo de causar daño a un ciudadano o residente israelí, con la intención de acabar con la existencia del Estado de Israel, podrá ser condenada a muerte o a cadena perpetua". Esta jurisdicción es competente en los casos que involucran a israelíes, incluidos los palestinos que son ciudadanos en Israel.

La norma habilita a los tribunales militares israelíes a imponer la pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla.

En el caso de los palestinos en Cisjordania ocupada, la pena de muerte se convertiría en el castigo por defecto aplicado a los condenados por ataques mortales que sean calificados como "actos de terrorismo" por un tribunal militar israelí.

Fuerzas de seguridad israelíes cerca del cruce de Allenby entre la Cisjordania ocupada y Jordania. Foto: AFP / Archivo

El proyecto de ley contempla que las sentencias puedan ser reducidas a cadena perpetua si hay "circunstancias especiales", por el momento no especificadas. La legislación dejará a quienes hayan sido condenados en tribunales militares sin una vía clara para obtener el indulto.

La ley estipula que el método de ejecución sea la horca y que el castigo se aplique en un plazo de 90 días tras la sentencia, con un aplazamiento posible de 180 días. El método se estableció luego de que el sindicato nacional de médicos de Israel se haya negado a aplicar inyecciones letales.

El debate en el Knéset

Durante la sesión, la diputada Aida Touma-Suleiman, del partido árabe Hadash, señaló que "en otros países, la pena de muerte es una pena universal aplicable para todos". "En este caso, las identidades de la víctima y el asesino son las que determinan la sentencia (...): asesinato o defensa propia. Y es que, ¿acaso se aplicará a los colonos asesinos?", se preguntó.

Por su parte, Limor Son Har-Melej, diputada del partido nacionalista Otzma Yehudit y una de las promotoras de la ley, aseguró que la decisión representa "un momento de justicia histórica" para las familias que perdieron seres queridos en atentados terroristas. Su marido, recordó durante su intervención, falleció en un atentado en 2003.

"No más cárceles para asesinos, que se convierten en hoteles, como ocurría antes de la llegada al cargo del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir", afirmó la diputada. "Desde hoy, sentencia de muerte. Es una herramienta esencial para erradicar al enemigo y lograr una disuasión real", añadió.

Ben Gvir. Foto: AFP.

Reacciones a la norma

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina afirmó en X que Israel no tiene "ninguna soberanía" en los territorios palestinos y dijo que la ley busca "legitimar ejecuciones extrajudiciales bajo el amparo de una legislación".

Reino Unido, Francia, Alemania e Italia expresaron el domingo su "profunda preocupación" por un proyecto de ley que puede "socavar los compromisos de Israel con respecto a los principios democráticos".

The approval of the Death Penalty Bill by the Israeli Parliament would be a grave step backward.



The EU opposes capital punishment in all cases and under all circumstances. We encourage Israel to abide by its previous principled position.



Read more: https://t.co/brJ8htXe1O pic.twitter.com/LoOAuVBl5x — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) March 26, 2026

Servicio Europeo de Acción exterior había advertido la semana pasada: "La aprobación del proyecto de ley de pena de muerte por el Parlamento israelí supondría un grave retroceso. La UE se opone a la pena capital en todos los casos y bajo cualquier circunstancia. Instamos a Israel a que mantenga su postura de principios anterior".

La ONU exigió "derogar de inmediato la ley discriminatoria sobre la pena de muerte aprobada hoy por el Parlamento".

🔴 Israel debe derogar de inmediato la ley discriminatoria sobre la pena de muerte aprobada hoy por el Parlamento, ya que contraviene el derecho internacional, dice @OHCHR_Palestine https://t.co/qESqByiZRR pic.twitter.com/qcdrxcMj2a — Noticias ONU (@NoticiasONU) March 30, 2026

La pena de muerte está contemplada en el orden jurídico israelí, pero la última persona ejecutada fue el criminal nazi Adolf Eichmann, en 1962.