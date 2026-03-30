Orsi junto a Lula y Petro en España: los detalles de la invitación de Pedro Sánchez al presidente uruguayo

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió una invitación por parte del Gobierno español para participar del lanzamiento de la plataforma "Movilización Progresista Mundial", una iniciativa de Pedro Sánchez para "facilitar las sinergias y la alineación entre las formaciones de centroizquierda", según informó el diario El País de Madrid y confirmó El País con fuentes de Presidencia.

Pese a que la reunión está organizada, la presencia del mandatario uruguayo aún no está confirmada, aunque es "muy probable" que concurra, señalaron desde Presidencia. La imagen de Orsi figura entre los exponentes del evento en la página web de la organización.

Algunos de los ponentes del lanzamiento de la plataforma "Movilización Progresista Mundial", entre los que aparece el presidente Orsi. Foto: captura de pantalla del sitio web.

Además de Sánchez -quién desde 2022 preside la Internacional Socialista- del encuentro participarán el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y el presidente colombiano, Gustavo Petro. Además, también harán presencia el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la vicepresidenta comunitaria Teresa Ribera.

Otras autoridades, como Stefan Löfven, presidente del Partido de los Socialistas Europeos, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el expresidente español José Luis Rodriguez Zapatero también esta previsto que participen del foro.

Qué es y en qué consiste la "Movilización Progresista Mundial"

De acuerdo a lo que informó el citado medio, la plataforma "Movilización Progresista Mundial", que estará integrada por la Internacional Socialista, la Alianza progresista y el Partido de los Socialistas Europeos pretende "facilitar las sinergias y la alineación entre las formaciones de centroizquierda".

En la página web del movimiento se explica que la Movilización Progresista Mundial (GPM por sus siglas en inglés) "ofrece una alternativa necesaria a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha" en un "momento en que el mundo se enfrenta a una coyuntura crítica".

"Esta plataforma tiene como objetivo hacer que las soluciones progresistas sean visibles y creíbles, demostrando que son la clave para la prosperidad de la humanidad", se indica en la web de la organización, cuyo lanzamiento será en el palacio de exposiciones Fira Gran Vía en la ciudad de Barcelona el 17 de abril.

Los encuentros de Orsi con Pedro Sánchez

Durante su mandato, Orsi mantuvo reuniones con el presidente español. Ambas ocurrieron durante julio de 2025.

El 21 de ese mes, Orsi viajó a Chile para participar del encuentro "Democracia Siempre", donde se encontró con el entonces presidente de ese país, Gabriel Boric, Petro, Lula da Silva y el propio Sánchez en el Palacio de la Moneda.

Yamandú Orsi en rueda de prensa Estefanía Leal

La segunda vez fue durante la visita oficial de Sánchez a Uruguay al día siguiente, el 22 de julio. Allí, anunciaron convenios de cooperación entre Uruguay y España en temáticas seguridad, igualdad de género, entre otras.