EE.UU. investiga a Gustavo Petro por presuntos nexos con el narcotráfico: lo que se sabe de la DEA

El presidente colombiano Gustavo Petro, que ha mantenido una relación conflictiva con el presidente Donald Trump, está siendo investigado penalmente por al menos dos fiscalías federales estadounidenses, según tres personas con conocimiento del asunto. Según las fuentes, las investigaciones, que no habían sido reportadas previamente, estaban siendo llevadas a cabo por las fiscalías estadounidenses de los distritos de Manhattan y Brooklyn de la ciudad de Nueva York, y en ellas participaron fiscales especializados en el tráfico internacional de narcóticos, así como agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Las investigaciones han estado explorando, entre otras cosas, las posibles reuniones de Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones a traficantes, dijeron las personas, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar sobre investigaciones en curso.

Las investigaciones, que son independientes, se encuentran en sus primeras etapas y no está claro si alguna de ellas dará lugar a cargos penales.

No había nada que indicara que la Casa Blanca hubiera tenido algún papel en el inicio de ninguna de las dos investigaciones.

Pero Trump, quien con frecuencia ha utilizado las investigaciones criminales como arma contra sus rivales y enemigos, ha criticado duramente a Petro, llamándolo "un enfermo". Y podría usar las investigaciones como palanca para obtener mayor cooperación de Colombia, que es a la vez el principal productor mundial de cocaína y uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en la lucha contra el narcoterrorismo en la región.

El presidente Gustavo Petro y el presidente estadounidense Donald Trump, se reúnen en la Casa Blanca en Washington. Foto: AFP

Un representante de Petro no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Representantes de las dos fiscalías —de los distritos sur y este de Nueva York— declinaron hacer comentarios, al igual que la DEA. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a la solicitud de comentarios.

Poco después de que el ejército estadounidense allanara Caracas en enero, capturando al líder venezolano Nicolás Maduro y trasladándolo a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, los periodistas le preguntaron a Trump si el ejército podría tomar medidas contra Colombia. Él respondió: "Me parece bien".

Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se han estabilizado en los últimos meses. Sin embargo, la fiscalía investiga a Petro en un contexto en el que la Casa Blanca intensifica el uso del sistema judicial para impulsar la agenda de política exterior del presidente.

Petro ha negado sistemáticamente tener vínculos con el narcotráfico, ensalzando el éxito de su gobierno en la lucha contra el cultivo de coca, materia prima de la cocaína, y sus órdenes a las fuerzas armadas para que persiguieran a los grupos armados de narcotráfico. En el pasado formó parte de un grupo guerrillero urbano e inició conversaciones de paz con grupos armados —algunos de los cuales también tienen raíces en la guerrilla de izquierda— que finalmente fracasaron.

Al mismo tiempo, medios de comunicación colombianos han informado que personas vinculadas a narcotraficantes han intentado canalizar fondos a Petro, incluso a través de su hijo. Su hijo admitió que dinero ilícito ingresó a la campaña electoral de su padre en 2022, según informaron los fiscales colombianos, pero no se han presentado cargos penales contra Petro. Él ha negado haber cometido delito alguno, calificando las acusaciones de políticamente motivadas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su hijo mayor, Nicolás Petro. Foto: Archivo AFP / Yuri Cortez

Cronología de la relación entre Petro y Trump

Durante el primer año del segundo mandato de Trump, las relaciones entre la Casa Blanca y Petro fueron abiertamente hostiles, con ambos presidentes intercambiando insultos personales en línea. En enero de 2025, Petro bloqueó el aterrizaje en su país de vuelos militares estadounidenses que transportaban colombianos deportados, cediendo únicamente después de que Trump amenazara a Colombia con aranceles elevados.

En septiembre, Estados Unidos revocó el visado de Petro durante la Asamblea General de la ONU después de que este hiciera un llamamiento a los soldados estadounidenses para que desobedecieran a Trump en una manifestación propalestina en Nueva York.

La enemistad se intensificó cuando el ejército estadounidense bombardeó barcos que, según afirmaba, traficaban con drogas en el Caribe y el Pacífico oriental, lo que llevó a Petro a acusar al gobierno estadounidense de cometer un "asesinato" en octubre.

Poco después, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a Petro y a miembros de su familia, congelando cualquier activo que pudieran tener en Estados Unidos e impidiendo severamente sus viajes al extranjero.

“El presidente Petro ha permitido que los cárteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad”, dijo en aquel momento el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Para diciembre, las relaciones entre Estados Unidos y Colombia habían tocado fondo. Ese mes, Trump advirtió a Petro que debía andarse con cuidado y lo acusó de inundar Estados Unidos con cocaína. Luego, el 3 de enero, se produjo el allanamiento de Caracas.

Pero días después, se produjo una distensión. El 7 de enero, Petro y Trump mantuvieron su primera conversación telefónica, mediada por el embajador de Colombia en Washington y el senador Rand Paul, republicano por Kentucky, quien estaba deseoso de evitar una mayor intervención militar estadounidense en Sudamérica.

Posteriormente, Trump lo calificó de "un gran honor", mientras que Petro lo describió como "histórico". Petro visitó la Casa Blanca al mes siguiente, y a partir de entonces se produjo una inesperada muestra de cordialidad.

El jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro y el presidente Donald Trump, se saludan previo a su reunión. Foto: Gobierno de Colombia

Petro dejará el cargo a finales de este año. En el pasado, Estados Unidos solía esperar a que los jefes de Estado dejaran el cargo para hacer públicos los cargos y solicitar su extradición, como hizo con Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras.

Hernández fue extraditado por cargos relacionados con el narcotráfico apenas unas semanas después de dejar el cargo en 2022. Fue juzgado, declarado culpable y sentenciado a 45 años de prisión, pero Trump lo indultó a finales del año pasado.

Por Nicole HongJonah E. Bromwich, William K. Rashbaum y Annie Correal

The New York Times