Petro denuncia bombardeo de Ecuador a Colombia y Noboa lo desmiente: "Sus declaraciones son falsas"

El presidente Colombia, Gustavo Petro, denunció el lunes que su país se encuentra siendo bombardeado desde Ecuador, luego de que se hallara una bomba "tirada desde un avión" cerca de la frontera entre ambos países.

"Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados", expresó el mandatario durante un consejo de ministros.

Este martes, Petro agregó que dichos bombardeos dejaron "27 cuerpos calcinados" y que la explicación de los ataques "no es creíble".

"Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales", escribió Petro en X.

Los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tiene aviones, ni del la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden.



Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias,… pic.twitter.com/XStGFXhI2t — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2026

La denuncia del presidente colombiano se da en medio de una guerra comercial entre ambos países que inició el pasado mes de enero cuando el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la imposición de una "tasa de seguridad" del 30% a las importaciónes colombianas.

Colombia respondió añadiendo aranceles a 73 productos y cortando el suministro de energía a Ecuador.

En relación al hallazgo de la bomba, Petro manifestó que "van muchos estallidos", y añadió que próximamente hará pública "una grabación" que llegó al gobierno colombiano desde Ecuador sobre el incidente.

Además, el mandatario colombiano reveló que mantuvo la semana pasada una llamada con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde le pidió que "actúe y llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra".

Noboa niega el bombardeo: "Estamos actuando en nuestro territorio"

Por su parte, Noboa negó este martes en su cuenta de X el bombardeo a Colombia durante las operaciones militares lanzadas en la frontera dirigidas a combatir el crimen organizado y la minería ilegal, y acusó a su país vecino de acoger a la familia del líder narco José Adolfo Macías Villamar, 'Fito', además de a la excandidata presidencial del correísmo Luisa González.

"Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", manifestó Noboa al afirmar que, junto a la "cooperación internacional", se encuentran "bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo Gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera".

Ambas naciones rompieron relaciones diplomáticas en 2008, cuando militares colombianos ingresaron en territorio ecuatoriano para bombardear un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El operativo tuvo como resultado la muerte del líder guerrillero Raúl Reyes.

Con información de EFE