Colombia y Venezuela solicitarán ser miembros plenos del Mercosur, según anunció el presidente Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció ayer sábado que su país y Venezuela pedirán su adhesión al Mercosur como miembros plenos, un día después de la reunión que sostuvieron en Caracas ministros de los dos países, que calificó de “supremamente exitosa”.

“Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al Mercosur”, manifestó Petro en su cuenta de X.

El Mercosur -formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-, aceptó a Venezuela como miembro pleno en 2012 pero en 2017 el bloque invocó la “cláusula democrática”, es decir, el Protocolo de Ushuaia, para suspenderlo por la represión a las protestas populares contra el régimen de Nicolás Maduro. En el caso de Colombia, fue aceptada como Estado asociado en 2004 pero no es miembro pleno.

El pasado 17 de enero, durante la firma del pacto de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, celebrada en Asunción, algunos de los países hicieron votos por el retorno de la democracia a Venezuela tras la captura del dictador Maduro, situación que podría facilitar su regreso al bloque como miembro pleno.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Foto: EFE

En su mensaje de hoy, Petro también destacó que la integración energética con Venezuela avanza, y añadió que esperan el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos mediante la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), “para lograrlo”. “Se logra acuerdo para reunión específica de la zona binacional” entre Colombia y Venezuela, agregó Petro al señalar otro logro de la reunión de ayer en Caracas.

Petro subrayó además que “se emprende la coordinación militar integral para destruir el narcotráfico en la frontera”, algo que ya había comentado el viernes cuando señaló que los dos países van “a una actividad coordinada íntegramente para desalojar los grupos armados del narco de la frontera entre Colombia y Venezuela”.

En el encuentro del viernes en Caracas, los gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron celebrar una reunión de la Comisión Binacional de Buena Vecindad el próximo 23 y 24 de abril, mientras se espera que Petro y la presidenta encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez, confirmen una nueva fecha para su encuentro, luego de que se cancelara el que tenían previsto para el viernes.

Fachada del Edificio Mercosur, en la rambla del Parque Rodó, en Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto

Bandera de EE.UU.

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela izó ayer sábado la bandera de su país por primera vez en siete años, luego de que ambas naciones acordaran restablecer sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019. La bandera estadounidense ondeaba en lo alto del asta dentro de las instalaciones de la sede diplomática, ubicada en una urbanización de Caracas.

La encargada de Negocios de EE.UU. en Venezuela, Laura Dogu, señaló en redes sociales que la bandera estadounidense había sido arriada por última vez en la embajada el 14 de marzo de 2019.

“Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos, exactamente siete años después de haber sido retirada”, dijo.

La diplomática aseguró que ha comenzado “una nueva era para las relaciones” entre los dos países. “Seguimos con Venezuela”, agregó Dogu, quien llegó a Caracas a finales de enero con la misión de reabrir la misión en suelo venezolano, mientras que el régimen chavista nombró, pocos días después, al excanciller Félix Plasencia como representante diplomático ante EE.UU. EFE