Resultados de las elecciones legislativas de Colombia definieron sus candidatos a las presidenciales

Colombia ha elegido ayer domingo un nuevo Congreso y ha definido los candidatos que aparecerán en la primera vuelta presidencial, que se celebrará el próximo 31 de mayo.

Más de 41 millones de colombianos estaban convocados para elegir 103 senadores y 183 representantes a la Cámara en un sistema de listas abiertas y cerradas. Y, según información que trascendió ayer, la participación fue alta.

Al cierre de esta edición, la uribista Paloma Valencia (derecha), la exalcaldesa de Bogotá Claudia López (centro) y el exsenador Roy Barreras (izquierda) se impusieron en sus consultas interpartidarias y serán candidatos en las presidenciales de mayo en Colombia. Valencia obtuvo un triunfo muy por encima de los otros dos candidatos mencionados, con más del 80% de los votos escrutados.

En cuanto a las legislativas, el partido del presidente Gustavo Petro encabeza las votaciones en el Senado, con un 22%, mientras el uribista Centro Democrático lidera en la Cámara de Representantes (12,9%), con más de mitad de la mesas informadas.

Otro dato es que desaparecen las 10 curules directas asignadas al partido Comunes (ex-FARC) derivadas del Acuerdo de Paz de 2016, tras cumplirse los ocho años de garantía de representación pactados para su tránsito a la vida civil.

En suma, laa senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, en la oposición, ganó ayer por abrumadora mayoría ‘La gran consulta por Colombia’, con lo cual será candidata de la derecha en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Con el 73,71 % de las mesas informadas, Valencia obtenía 2.307.581 votos, equivalentes al 55,6 % de los 4.150.099 votos contabilizados hasta ahora en esa consulta y aventajaba en más de 1,3 millones de papeletas a su rival más cercano, Juan Daniel Oviedo, que sumaba 886.338 sufragios (21,3 %).

El resultado de Oviedo, un independiente que hizo su campaña a pulso, sin contar con maquinaria electoral, sorprendió porque su mejor pronóstico en las encuestas era un tercer puesto.

En la consulta de la derecha participaron nueve candidatos de diferentes partidos opositores al Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, y desde un comienzo Valencia fue la más opcionada en todas las encuestas de intención de voto. La senadora, que está en su tercer periodo legislativo, es abogada de la Universidad de los Andes y muy cercana al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), a cuya sombra ha hecho toda su carrera política.

Las elecciones presidenciales en Colombia se celebrarán el próximo 31 de mayo y en caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos válidos, los dos primeros irán a un balotaje el 21 de junio.

En la disputa por la Presidencia, Valencia competirá con otros candidatos que no participaron en las consultas interpartidistas de hoy, entre ellos el senador de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto histórico, partido del presidente Petro; el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y los candidatos Sergio Fajardo y Claudia López, que se repartirán los votos del centro.

Por su lado, ña exalcaldesa de Bogotá Claudia López fue elegida como la candidata de la ‘Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación’, una coalición de centro.

Con el 88 % de las mesas informadas, López, del movimiento Imparables, acumula 501.344 votos, mientras que su único contendiente, Leonardo Huerta, suma apenas 38.265.

López no tenía rival, pese a la competencia con Huerta, un desconocido que aceptó entrar en la disputa para que pudiera haber consulta, ante la negativa a participar del exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, referente del centro en la última década y con dos candidaturas presidenciales en su equipaje.

López fue alcaldesa de Bogotá entre 2020 y 2023 y tuvo que hacer frente a la pandemia. La política, de 55 años, estudió Finanzas y Relaciones Internacionales. La hoy candidata se metió de lleno a la investigación con pesquisas sobre los vínculos entre las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y políticos de todas las vertientes ideológicas, denuncias por las cuales fue amenazada de muerte

También el exsenador y exembajador de Colombia en el Reino Unido Roy Barreras fue elegido como candidato a la Presidencia del ‘Frente por la Vida’, la consulta organizada por sectores de la izquierda, que se desarrolló a la par con las elecciones legislativas.

Con el 82,14 % de las mesas informadas, Barreras, del movimiento ‘Solo con Roy ganamos todos’, acumula 203.712 votos, mientras que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero llega a 182.605 votos.

Pugnas y acusaciones Ambiente caldeado en Bogotá Los colombianos eligieron el domingo un nuevo Congreso en unas elecciones que miden la temperatura a semanas de las presidenciales, en las que el partido de izquierda de Gustavo Petro aspira a conservar el poder. La jornada transcurrió con normalidad, pese a múltiples actos violentos contra líderes políticos reportados en los últimos meses, incluido el asesinato el año pasado del aspirante presidencial de derecha Miguel Uribe. En las urnas los colombianos calificaron la gestión del actual Congreso que, si bien dio luz verde a algunas de las ambiciosas reformas del presidente, cerca del final de su mandato rechazó propuestas como cambiar el sistema de salud o hacer una reforma tributaria para recaudar fondos ante un grave déficit fiscal. Petro respondió a los legisladores con constantes marchas multitudinarias en las que dio fuertes discursos en contra del Congreso, desprestigiado entre el electorado desde hace años por múltiples escándalos de corrupción en un país que intenta salir de más de medio siglo de conflicto armado. El nuevo Congreso asumirá el 20 de julio, casi tres semanas antes de la investidura del sucesor de Petro. AFP

Con información de EFE, El País de España y El Tiempo (GDA)