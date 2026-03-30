Bergara sobre inundaciones: "No es una cuestión nueva" y en Aguada el problema tiene "múltiples dimensiones"

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió a las inundaciones que afectaron a varios barrios de la capital tras las fuertes lluvias registradas este domingo y aseguró que se trabaja para "mitigar los efectos" en zonas inundables.

"Se trata en clave de emergencia en esas circunstancias que pasan algunas veces en el año de una lluvia muy intensa, en muy corto tiempo, que evidentemente genera lugares de inundación y lugares de desgracia para las personas que viven de manera más precaria", afirmó el intendente en rueda de prensa este lunes.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, presentando el balance fiscal que tuvo la intendencia capitalina en 2025 Darwin Borelli

Consultado por la situación de los vecinos del barrio 3 de Octubre, que reclaman ser realojados al vivir en una zona que se inunda de forma constante, Bergara señaló que hay un plan en marcha con el ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para poder reubicarlos.

Calles anegadas en Montevideo por el temporal de este domingo 29 de marzo de 2026. Foto: Ignacio Sánchez.

También se refirió a otras esquinas que suelen inundarse de forma habitual en episodios de lluvias fuertes, como La Paz y Libertador, en el barrio la Aguada. "Lo vemos con desafío de trabajo. No es una cuestión que sea nueva, hay un montón de aspectos que convergen a que se den, sobre todo en las zonas que todos sabemos", señaló.

"Es una solución compleja pero que tenemos que abordar, que tiene que ver con un compromiso de trabajo", puntualizó. Sobre la situación particular de la Aguada, agregó que el problema tiene "múltiples dimensiones", como los tubos de saneamiento y la fuerza del torrente de agua cuando llueve mucho en poco tiempo.

Lluvias torrenciales del domingo: los barrios más afectados

Un auténtico diluvio afectó a Montevideo durante la mañana y las primeras horas de la tarde del domingo 29 de marzo. Según los datos oficiales de la Red Hidrometeorológica de la Intendencia de Montevideo (IMM), los acumulados de lluvia alcanzaron cifras excepcionales en periodos muy breves, provocando el anegamiento de calles y desbordes en diversos puntos de la capital. El Cerro fue la zona con mayor registro, alcanzando los 121 mm de agua acumulada hasta las 15:45 horas.

Calles anegadas en Montevideo por el temporal de este domingo 29 de marzo de 2026. Foto: Estefanía Leal.

La magnitud del fenómeno se reflejó también en otros puntos estratégicos de la ciudad: Carrasco registró 108 mm, mientras que en La Blanqueada el pluviómetro marcó 99 mm. Estas cifras explican las severas dificultades en el tránsito y las imágenes de vehículos atrapados que circularon en redes sociales.

¿Cómo sigue el pronóstico para Semana de Turismo?

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico del tiempo del modelo Cosmo7 del Instituto Nacional de Meteorología de Brasil que señala lluvias de entre tres y 30 milímetros en Uruguay, dependiendo de la zona, dispersas durante toda la semana.

En paralelo, pronosticó altas temperaturas para este lunes, con máximas de hasta 36° en Artigas y 27° en Montevideo, por encima de lo esperado en esta época.

#Temperatura al abrigo prevista por #GFS para LUN30mar a 15:00 hora local. Se esperan 35/36°C sobre Artigas (URU) y 37°C en Paraná (E.Ríos/ARG). Sobre litoral atlántico 24/25°C (Rocha/URU). En #Montevideo 26/27°C y en #CABA 27/28°C. pic.twitter.com/LrfKLeDa9C — Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 30, 2026

El meteorólogo Guillermo Ramis, en tanto, indicó en Informativo Sarandí (AM 690) que este lunes ya no se esperan lluvias excepto "alguna llovizna" dispersa. La temperatura irá subiendo hasta encontrar su pico entre martes y miércoles y a partir del jueves empezará a bajar.

Adelantó que "el domingo de Pascuas llueve, por ahora, si no cambia el libreto", y que será el anticipo de precipitaciones más fuertes entre lunes y martes de la semana siguiente.

En detalle, indicó que este lunes habrá entre 23° y 26° con cielo nuboso, ocasionalmente cubierto y con lloviznas. El martes la temperatura oscilará entre 21° y 28°, nuboso. El miércoles entre 20° y 27°, también nuboso. El jueves se esperan entre 20° y 25° con cielo nuboso, ocasionalmente cubierto y con chaparrones. El viernes entre 19° y 25°, nuboso. El sábado entre 18° y 20°, nuboso, ocasionalmente cubierto, con chaparrones y viento. El domingo los valores esperados son entre 14° y 21°, con lluvia.