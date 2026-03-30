Lluvia, suspensión y caos: futbolistas tuvieron que rescatar sus autos tras la inundación en el Parque Batlle

El partido entre Atenas y Uruguay Montevideo que formaba parte de la actividad oficial de la Segunda División Profesional, no pudo llevarse a cabo debido al estado del campo de juego y las complicaciones generadas por la acumulación de agua en la zona. La decisión de suspenderlo respondió a la imposibilidad de garantizar condiciones adecuadas tanto para los jugadores como para el espectáculo.

Las intensas precipitaciones que azotaron Montevideo este domingo no solo afectaron el desarrollo normal de la jornada deportiva, sino que dejaron escenas poco habituales en el fútbol uruguayo. En el Parque Batlle, donde debía disputarse un encuentro que finalmente fue suspendido, varios futbolistas vivieron momentos insólitos al tener que rescatar sus autos en medio de calles completamente inundadas.

Sobre las 14:30 de este domingo, el arbitro Marcio Sierra junto a su equipo decidieron suspender el encuentro en el Parque Palermo luego de confirmar que era inviable poder disputar el partido, algo que ya se había repetido en la mañana con cruces de Primera División.

Sin embargo, lo más llamativo ocurrió fuera de la cancha. Jugadores de Atenas y Uruguay Montevideo, que habían llegado al escenario para disputar el encuentro, se encontraron con sus vehículos rodeados por el agua tras el fuerte temporal. Algunos incluso debieron intervenir directamente para intentar moverlos o evitar mayores daños, en imágenes que rápidamente comenzaron a circular.

Acumulados superiores a 120 milímetros en algunas zonas de Montevideo por las intensas lluvias.



🔗 https://t.co/3OoB8GsbHT pic.twitter.com/wZygBry84N — Subrayado (@Subrayado) March 29, 2026

Las lluvias, que afectaron a buena parte de Montevideo y el área metropolitana, provocaron inundaciones en distintos puntos de la ciudad, complicando la circulación y generando inconvenientes también en otros escenarios deportivos.

Más allá de la reprogramación del partido, lo ocurrido dejó en evidencia el impacto del clima en la actividad y regaló postales tan inusuales como preocupantes, con futbolistas lidiando con una situación totalmente ajena al juego.

Partido Atenas VS U.Montevideo

zona del Parque Batlle inundado .

Auto de los jugadores pic.twitter.com/djjia2rlzt — Tony Gómez / D. T. ⚽Profesional (@TonyGomezFutbol) March 29, 2026

Integrantes de los dos planteles que se iban a enfrentar, terminaron colaborando mutuamente para poder sacar sus autos de las zonas mas afectadas por las intensas lluvias.

Con respecto a lo deportivo, este encuentro fue el único de la tercera fecha del Torneo Competencia que no pudo disputarse y será reprogramado para los próximos días.

Además, se disputó con normalidad el otro encuentro fijado de Segunda División entre Tacuarembó y Cerrito en el Goyenola debido a que en el norte del país el clima se presentó muy agradable con sol y temperaturas altas.

En Primera División también fueron postergados varios encuentros por el mismo motivo. Progreso y Liverpool en el Paladino, Defensor y Albion en el Franzini y Juventud ante Boston River en el Parque Artigas.