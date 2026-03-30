Se confirmó el desgarro de Luis Mejía y Nacional podría perderlo en los dos primeros partidos de Libertadores

Luis Mejía fue titular en el amistoso del pasado viernes donde Panamá enfrentó a Sudáfrica por la fecha FIFA, pero tuvo que retirarse a los 42' sentido y con lágrimas en los ojos. El paso de las horas, terminó de confirmar la entidad de la lesión y se trata de un desgarro por lo que Nacional lo perderá durante varios partidos.

Teniendo en cuenta que este tipo de lesiones suelen llevar un tiempo cercano a los 21 días de recuperación, el guardameta panameño no solo se perdería varios encuentros del Torneo Apertura, sino que también estaría ausente en los dos primeros partidos de Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido como visitante y frente a Deportes Tolima como titular.

En ese sentido, Ignacio Suárez que venía ocupando el arco tricolor por la convocatoria de Mejía a la selección, continuará bajo los tres palos en los próximos partidos del Bolso tanto a nivel local como a nivel internacional.

Respecto a la competencia en el arco, el propio vicepresidente del club —Flavio Perchman— aseguró que "no sé si tenemos margen para seguir buscando (un arquero)". "Tiene que ser uno que esté libre y (Oscar) Ustari nunca llegó a contestar salvo un diálogo hace 20 días", sostuvo Perchman en diálogo con La Mañana del Fútbol (El Espectador Deportes).

"No hubo un 'no' definitivo, pero no hubo un 'sí' y lo dimos un poco por descartado", manifestó y aclaró: "Fuimos a buscar un arquero más porque se rompió el tercero (Federico Bonilla), no tenia nada que ver con Mejía o Suárez".

La baja de Mejía no solo implica perder a un futbolista de mucha experiencia y que tiene 153 partidos oficiales en el plantel principal del Bolso, sino también un referente, al punto que se trata del segundo capitán del plantel ya que llevó la cinta mientras Sebastián Coates no pudo estar en campo.

La lesión del arquero se suma a otros futbolistas con los que Jorge Bava no puede contar por distintas lesiones como Camilo Cándido, Nicolás López y Maximiliano Silvera que llevan adelante sus respectivas recuperaciones buscando regresar lo antes posible al campo de juego.