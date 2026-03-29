Ignacio Suárez fue figura en el triunfo de Nacional y se emocionó al recordar a su padre en el Estadio Charrúa

La noche de Ignacio Suárez fue espectacular. No hay otro adjetivo. El golero de Nacional fue la figura, evitó que su equipo dejara puntos por el camino y fue el gran responsable de la victoria del Tricolor por 3 a 2 frente al Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa por la novena fecha del Torneo Apertura.

Con grandes intervenciones, sobre todo en el cierre del encuentro, el arquero que viene siendo titular ante la ausencia de Luis Mejía —afectado a la selección de Panamá y ahora lesionado— tuvo una sensacional actuación.

En los minutos finales del encuentro, Suárez se lució con dos intervenciones muy buenas, primero ante un remate de Franco Pizzichillo a colocar y luego ante un zapatazo de Pablo Siles. En la primera parte también había tenido un par de excelentes atajadas, sobre todo una ante un remate de Salomón Rodríguez, a quien le tapó otro tanto en el complemento, y terminó siendo gran figura junto a Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro, autor de los goles de Nacional.

Luego del partido, Ignacio Suárez habló con la televisación y comenzó diciendo: "Contento por la victoria porque hicimos un esfuerzo enorme en el sintético ya que nunca jugamos en un piso de este y lo sacamos adelante”.

En el tramo final del partido, Ignacio Suárez salvó a Nacional con esta notable atajada ante Salomón Rodríguez. pic.twitter.com/etvRjtx9Au — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) March 29, 2026

Consultado acerca de esas grandes intervenciones, el golero explicó: “En los últimos minutos es donde tenés que estar más concentrado”.

Por otra parte, Suárez remarcó: “Se trabaja día a día para demostrar en cada partido. Hoy teníamos que buscar la victoria y la pudimos conseguir, por eso estamos muy contentos”.

Nacho también hizo referencia a este pasaje de la temporada en la que está siendo titular ante la ausencia del panameño Luis Mejía y dijo: "La verdad que me siento bien. Con la salida de Luis me toca más participación pero me siento muy bien física y mentalmente. Lo estoy aprovechando al máximo”.

Por último, Ignacio Suárez se emocionó al recordar a su padre cuando el periodista le pidió mostrar la remera que lleva siempre por debajo de su camiseta cuando juega: "Es mi padre que falleció y lo llevo siempre. Él me dejó acá en Nacional y solo tengo palabras de agradecimiento".

Con una noche que seguramente sea inolvidable por esas atajadas, Ignacio Suárez demostró estar a la altura de las circunstancias y fue clave para que Nacional consiga el segundo triunfo al hilo con Jorge Bava como entrenador tras vencer por 3 a 2 al Montevideo City Torque luego del contundente 3-0 frente a Cerro Largo el martes en el Gran Parque Central.