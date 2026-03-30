Los apuntes de Jorge Bava para la primera "semana larga" que tendrá desde que es técnico de Nacional

Desde que asumió Jorge Bava como técnico de Nacional, prácticamente que no tuvo tiempo de trabajo real en cancha, solo se limitó a preparar los partidos que tenía por delante, sin poder hincarle el diente a su idea. Fue presentado un lunes, el martes derrotó a Cerro Largo 3-0; miércoles ejercicios regenerativos, jueves práctica intensa, viernes táctico y sábado a la cancha nuevamente: 3-2 sufrido a Montevideo City Torque. A pesar de que el tricolor volverá a escena el viernes -cuando reciba a Central Español en el Gran Parque Central-, desde hoy el entrenador tendrá más tiempo con sus jugadores en Los Céspedes.

Igualmente, Bava empezó con un envión positivo muy importante y el respaldo de dos triunfos al hilo que curiosamente en Nacional no se daba desde setiembre, cuando Pablo Peirano todavía era el conductor. El Bolso venció con comodidad y jugando bien a Cerro Largo y lo hizo con muchos altibajos contra los Ciudadanos, con individualidades que salvaron al equipo: Maximiliano Gómez, Ignacio Suárez, y hasta Gonzalo Carneiro.

Y, precisamente, el respaldo de Bava a Carneiro ha sido uno de los cambios que ha impuesto el DT, en una posición llamativa del atacante porque, si bien es cierto que juega acompañando a Gómez, retrocede mucho más de lo que estaba acostumbrado a hacerlo, involucrándose de forma positiva con la defensa. Es cierto que el partido también lo llevó a eso porque Esteban Obregón estaba haciendo destrozos por ese sector, pero evidentemente ahí hay una indicación del DT. Como también a Nicolás Lodeiro que, mientras tuvo nafta, volvió a ser importante en la generación de juego, dándole una libertad que no venía teniendo el número 10 tricolor.

Jorge Bava dando una indicación en el Estadio Charrúa Foto: El País.

Bava también confió en Tomás Viera por sobre Agustín Rogel a pierna cambiada en la retaguardia. Y más allá de las dificultades que tuvo por izquierda el tricolor, claramente el DT busca potenciarlo al zaguero juvenil para lo que se viene; como a Federico Bais ante la lesión de Camilo Cándido. Eso sí, habrá que rodearlo mejor para que no le hagan el 2-1 de manera constante como ocurrió contra los Caiudadanos, donde también faltó el auxilio de los volantes, todos aspectos del juego en los que el entrenador del Bolso deberá intervenir para ajustar esas falencias.