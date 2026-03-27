Preocupación en Nacional: Luis Mejía debió ser sustituido en la selección de Panamá por lesión; salió llorando

Otra preocupación para el director técnico de Nacional, Jorge Bava, ya que el arquero Luis Mejía dejó el campo de juego en el partido entre la selección de Panamá y Sudáfrica por una lesión. El arquero fue sustituido en el minuto 42 y salió de la cancha llorando.

¡Lágrimas!😪



Luis Mejía no puede continuar en el amistoso por lesión.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/wiIvWcer7j — Deportes RPC (@deportes_rpc) March 27, 2026

Mejía se encuentra con la selección panameña disputando la doble fecha FIFA de marzo. El arquero de 35 años comenzó desde el vamos en el combinado centroamericano en el Moses Mabhida Stadium para medirse ante Sudáfrica.

Panamá ganaba por 1-0 tras el gol de Yoel Bárcenas, pero en el minuto 42 Mejía debió ser sustituido por una lesión. En la transmisión del partido se vio al arquero llorando lo que genera aún mayor preocupación por lo que puede llegar a ser el grado de su lesión.

Cabe destacar que Manotas es una pieza importante de Nacional, ya que disputó ocho de los nueve encuentros oficiales que jugó el tricolor. Si bien no estuvo en el debut de Bava al mando del equipo por estar convocado a su selección, el panameño es una pieza fundamental dentro del once titular.

Resta esperar saber los estudios para saber cuál es el grado de la lesión que padeció el arquero, ya que se le viene a Nacional el debut en la Copa Libertadores. El equipo que encabeza Bava debutará el miércoles 7 de abril ante Coquimbo Unido de Chile en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, a partir de la hora 19:00, por la primera fecha del grupo B del certamen internacional más importante que organiza la Conmebol a nivel de clubes.

La sanidad de Nacional

Los jugadores que están en sanidad en el conjunto tricolor son Nicolás López, Maximiliano Silvera y Camilo Cándido. Cabe destacar que en los últimos días volvieron a estar a la orden Sebastián Coates y Juan de Dios Pintado.