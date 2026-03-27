Cómo quedó la general individual de la Vuelta Ciclista del Uruguay tras la segunda etapa de este viernes

La Vuelta Ciclista del Uruguay llegó este viernes a Paso de los Toros luego de 199 kilómetros de carrera desde San José de Mayo. Volvió a ganar Leonel Rodríguez del Náutico Boca del Cufré y por supuesto mantiene la malla oro.

El olimareño supera por 13" al trinitario Roderyck Asconeguy del Dolores Cycles, quien este viernes también fue segundo en la etapa. Tercero se ubica Matías "Piojo" Presa del Cerro Largo, a 16" de la punta.

Se preveía un día tranquilo, ya que según comentaron de los propios protagonistas a Ovación, la carrera seguramente se va a decidir más cerca de la contrarreloj de la séptima etapa o quizás después, en las cuatro finales. Sin embargo, la segunda fue una etapa dura desde el inicio, con escaleras cerradas contra el borde izquierdo de la calzada y un "desparramo" enorme del pelotón.

Se cortaron 45 ciclistas adelante y el pelotón terminó llegando a más de 17 minutos de los punteros. A 26 kilómetros de la largada llegó el primer Premio Cima, que dividió el pelotón en varias partes. Se hizo un corte grande, de unos 20 corredores, con representación de varios exponentes de los equipos principales.

Los que quedaron atrás comenzaron la persecución y como el viento pegó cruzado, rápidamente comenzaron a desprenderse corredores en la cola del pelotón. Terminó cortándose un segundo grupo de dos decenas de corredores que lograron conectar adelante. Entre ellos y el pelotón mayoritario que se formó atrás, se generó una brecha larguísima que se vio reflejada en esa semejante diferencia de tiempo.

Cómo quedó la general individual de la Vuelta Ciclista del Uruguay