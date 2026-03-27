Vuelta Ciclista del Uruguay: mirá el nuevo triunfo de Leonel Rodríguez, que se quedó con la segunda etapa

Este viernes se corrió la segunda etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay desde San José de Mayo hasta Paso de los Toros con 199 kilómetros y otro gran triunfo de Leonel Rodríguez, el competidor del Náutico Boca del Cufré que el jueves había conquistado la primera.

Se preveía un día tranquilo, ya que según comentaron de los propios protagonistas a Ovación, la carrera seguramente se va a decidir más cerca de la contrarreloj de la séptima etapa o quizás después, en las cuatro finales. Sin embargo, la segunda fue una etapa dura desde el inicio, con escaleras cerradas contra el borde izquierdo de la calzada y un "desparramo" enorme del pelotón.

Pero más allá de todas las variables, hubo un nombre que se repitió respecto a la primera etapa y fue el de Leonel Rodríguez, que otra vez se quedó con la victoria con un tiempo de 4 horas, 33 minutos y 28 segundos superando en el sprint final a Roderyck Asconeguy, que fue segundo, y Agustín Alonso, tercero.

Desarrollo de la carrera

A 26 kilómetros de la largada llegó el primer Premio Cima, que dividió el pelotón en varias partes. Se hizo un corte grande, de unos 20 corredores, con representación de varios exponentes de los equipos principales. Entre ellos viajaba el líder Leonel Rodríguez, Anderson Maldonado y Agustín Alonso del Náutico; también Roderyck Asconeguy del Dolores, Richard Mascarañas del Alas Rojas, Matías Presa del Cerro Largo, Sergio Fredes del Punta del Este, entre otros.

Los que quedaron atrás comenzaron la persecución y como el viento pegó cruzado, rápidamente comenzaron a desprenderse corredores en la cola del pelotón.

Luego de pasar por Trinidad y abandonar la Ruta 3 para tomar la 14, un grupo perseguidor de otros 30 pedalistas dio caza a los punteros, justo antes de pasar por Durazno, y se formó otra pequeña fuga de unos : Anderson Maldonado (Náutico), Lucas Gaday (Dolores), Juan Caorsi (Armonía), Lisandro Bravo (Cerro Largo), Sergio Fredes (Punta del Este) y el brasileño Bruno Martin Lemes (Swift).

Detrás viaja el primer grupo perseguidor de unos 40 corredores, pero el pelotón mayoritario de unos 90 ciclistas, viene a casi 10 minutos de la cabeza de carrera.

Leonel Rodríguez gana la etapa 1 de la Vuelta Ciclista 2026. Foto: Facundo Montero

Así quedó la clasificación general individual de la Vuelta Ciclista del Uruguay

Tras una nueva victoria de Leonel Rodríguez, el competidor del Náutico Boca del Cufré sigue en lo más alto de la clasificación general individual de la edición 81 de la Vuelta Ciclista del Uruguay con un tiempo de 7 horas, 24 minutos y 36 segundos.

A 13 segundos se ubica segundo Roderyck Asconeguy del Dolores Cycles Club, mientras que el tercer lugar lo tiene Matías Presa del Club Ciclista Cerro Largo a 16 segundos del líder.

En el cuarto puesto aparece Agustín Alonso del Náutico Boca del Cufré a 17 segundos de su compañero Leonel Rodríguez y en el quinto lugar está Germán Fernández del Dolores Cycles Club.