La apuesta entre Gregorio Bare y Leonel Rodríguez por el récord de victorias de etapa en la Vuelta Ciclista

Enviado a la Vuelta Ciclista

"Todavía tiene luz, viene escapado adelante”, respondió entre risas Leonel Rodríguez a la consulta de Ovación sobre si Gregorio Bare tendría que preocuparse por el récord que ostenta de 19 victorias de etapa en la Vuelta Ciclista del Uruguay.

El ciclista olimareño del Náutico Boca del Cufré llegó ayer al doble dígito: 10 triunfos. Y aunque hubo un punto en el que lo extraordinario se volvió habitual, esta vez tuvo un valor distinto: la victoria fue especial porque trajo consigo la primera malla oro de su carrera, que lucirá al menos durante la larguísima etapa de hoy, de 199 kilómetros entre San José y Paso de los Toros.

“Como siempre lo conversamos con él a modo de chiste —siguió, en referencia al ‘Ñato’—, él dice que si yo alcanzo su récord va a venir en persona a entregarme el trofeo”. Y rato más tarde, Bare le respondió vía redes sociales: “Sería un honor que llegues a pasarme, Leonel. Te quiero y admiro mucho, sos un grande. Vamos arriba que en esta Vuelta ganás al menos tres o cuatro más”.

No es solo admiración: hay identificación. Bare y Rodríguez comparten perfil, molde de velocista nato, especialistas conscientes de su rol dentro del equipo. Corredores hechos para definir etapas, no para pelear la general, y muchas veces al servicio de otros líderes cuando la carrera lo exige.

“No es que yo piense en eso, en batir el récord ni nada, sino en ganar lo más posible”, explicó Rodríguez, alineado con esa lógica. Y sobre la malla oro, agregó: “Es mi primera malla oro, la primera vez que me visto de líder en la Vuelta Ciclista del Uruguay. Largar de líder va a ser algo muy lindo, todo ciclista quiere vestirse de líder en esta gran carrera”.

Con la misma claridad, bajó la expectativa sobre la defensa del liderato: “Sabemos que los candidatos del equipo para pelear la general son otros (el vigente campeón Anderson Maldonado, el campeón de 2022 Agustín Alonso o también la joven figura de Pablo Bonilla). No es que tengamos que defender mi malla porque los líderes son otros. Trataremos de correr fríos, tranquilos, que la carrera siga cerrada hasta pasar unos días y después que vengan las etapas más duras, seguramente después de la crono”.

Podio de la etapa 1 de la Vuelta Ciclista 2026: Germán Fernández, Leonel Rodríguez y Matías Presa. Foto: Facundo Montero

No obstante, el Náutico sabe de sobra que el resto del pelotón espera por ellos, en base al dominio que mostraron a lo largo de la temporada y en Rutas de América. Ayer, por ejemplo, se fugaron cinco corredores y fue el equipo de Boca del Cufré quien lideró la persecución para llevar a su sprinter a definir sobre la raya.

Le queda camino a Leonel Rodríguez, que recién superó el 50% del récord de Bare, igualó las 10 etapas de Richard Mascarañas —aún en actividad, corriendo esta Vuelta para el Alas Rojas— y todavía tiene por delante a varios nombres históricos del ciclismo nacional: Virgilio Pereira (12 etapas), José Maneiro (14), Héctor Fabián Aguilar (17), Atilio François (17) y Federico Moreira (18).

Por ahora, sin embargo, la historia no pasa por el récord: pasa por seguir ganando etapas. Y por primera vez, hacerlo vestido de oro.

Apenas se corrieron los primeros 129 kilómetros de 1.778 y queda mucha tela por cortar a lo largo de 10 días más, en los que esperamos ataques, escaleras cerradas y mucha emoción.