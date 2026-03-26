Vuelta Ciclista del Uruguay: mirá el triunfo de Leonel Rodírguez en la primera etapa que llegó a San José

Enviado a San José

La Vuelta Ciclista del Uruguay puso en marcha este jueves temprano la edición número 81 en las puertas de la Intendencia de Montevideo, ante un importante marco de público que se arrimó al Centro de la capital para ver largar al pelotón de 162 ciclistas que puso marcha hacia San José, ciudad en la que se dio el triunfo de Leonel Rodríguez del Náutico Boca del Cufré.

En las primeras horas de la mañana, llamó la atención la cantidad de gente que se arrimó a la ruta para ver pasar a los competidores, tratándose de un día hábil, y eso habla de la expectativa que genera esta tradicional competencia a nivel nacional. Mucha gente en la salida de Montevideo, luego en los pasos por las ciudades de Canelones y Santa Lucía también.

Respecto a la carrera, se formó un corte de cinco nombres interesantes, que llegaron a sacarle una ventaja de dos minutos al pelotón. Allí viajaban Ignacio Negrin del Douglas Guilles, Alejandro Quilci del Alas Rojas de Santa Lucía, Germán Fernández del Dolores Cycles Club, Sergio Fredes del Punta del Este y Matheus Constantino del Swift de Brasil.

El pelotón de la Vuelta Ciclista del Uruguay por las calles de Montevideo a tren controlado. Foto: Leonardo Mainé.

Algunos metros detrás, eran los del Náutico Boca del Cufré quienes debían trabajar al frente del pelotón para recortar la diferencia y llegar con el grupo en una sola pieza para que su embalador Leonel Rodríguez haga lo que mejor sabe.

Cabe recordar que la primera etapa de este jueves fue una de las más cortas de la carrera ya que tiene un recorrido de 129 kilómetros por las rutas 5 y 3, desde la capital del país hasta San José de Mayo.

Los competidores en la largada de la Vuelta Ciclista del Uruguay en el Centro de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé.

Leonel Rodríguez ganó la primera etapa de la edición 81 de la Vuelta Ciclista del Uruguay

Con un mundo de gente en la llegada y cercanías, la edición 81 de la Vuelta Ciclista del Uruguay tuvo este jueves la primera etapa que arribó a San José con la victoria de Leonel Rodríguez.

El competidor del Náutico Boca del Cufré le ganó en el sprint final al Piojo Matías Presa —segundo— del Club Ciclista Cerro Largo y a Germán Ferández del Dolores Cycles Club que completó el podio en suelo maragato.