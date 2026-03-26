La Vuelta Ciclista del Uruguay 2026 comienza este jueves en el Centro de Montevideo: recorrido, hora y dónde ver

Si esta mañana pasa usted, lector, por el Centro de Montevideo, encontrará ruido, más gente de lo normal y desorden. No se irrite, sino disfrute que está en presencia de uno de los eventos deportivos más tradicionales del país como es la Vuelta Ciclista del Uruguay: la coartada perfecta si es que llega tarde a trabajar.

Además habrá poco para hacer al respecto hasta las 09:15 horas, cuando finalmente el pelotón de 162 ciclistas y las 400 voluntades que lo acompañan en la pintoresca caravana que cierra su marcha, emprenden el valiente camino de recorrer la patria “desde un extremo al otro”, como reza su histórica marcha que vuelve a sonar cada Semana Santa.

La carrera será transmitida en vivo por Antel TV, sin costo para los usuarios de Antel. También por televisión abierta en la señal 5.2 de Canal 5 (Medios Públicos). Por radio habrá transmisión de tres difusoras: Radio Nacional 1130 AM, Radio Uruguay 1050 AM y 94.7 FM, y Radio Cristal 1470 AM.

Con una extensión total de 1.778 kilómetros de carrera, más otros tantos de tramos neutralizados, la 81ª será una de las ediciones más largas de su rica historia, repartidos en 11 días de carrera y 12 etapas. Hay dos que sobresalen del resto por su kilometraje y son la segunda (de San José a Paso de los Toros) y la cuarta (de Nuevo Berlín a Salto): ambas rozan los 200 kilómetros. También se destaca la doble etapa en Cerro Largo: 84,5 km de mañana entre Melo y la frontera con Brasil en Río Branco, más 19,4 km de contrarreloj a la tarde en Lago Merín. Y como esto no es el Tour de Francia, no hay previsto “paseo triunfal” para el último día, sino una etapa de 191 km para dar lugar a una última batalla sobre el asfalto: desde Trinidad a Montevideo por las rutas 3 y 1, para llegar en la Intendencia.

La lista oficial de inscripciones de la Vuelta 2026 reúne 162 ciclistas distribuidos en 24 equipos, una cifra algo más acotada que otras ediciones recientes pero dentro del rango habitual del pelotón nacional. Se destacan entre ellos los tres que llegan del exterior: el Swift Pro Cycling de Brasil (un equipo de categoría Continental que el año anterior dio batalla por la general), el TaG Cycling Team de Canadá y el Giomi Competición de Argentina. Entre los locales, se destacan el Náutico Boca del Cufré, defensor de la corona con Anderson Maldonado, y también Dolores, Armonía, Cerro Largo, Punta del Este, Fénix, Alas Rojas, entre otros.