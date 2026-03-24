Vuelta Ciclista del Uruguay 2026: equipos participantes, extranjeros, etapas clave y favoritos

El jueves empieza la edición 2026 de la carrera por etapas más antigua del continente: la tradicional Vuelta Ciclista del Uruguay, que año a año invade las rutas del país durante la semana de Turismo y su pelotón y caravana recorren la patria “desde un extremo al otro”, como entona su popular marcha.

En esta oportunidad durará 11 días y 12 etapas: 11 en ruta y una contrarreloj. Empieza y termina en las puertas de la Intendencia de Montevideo. Tiene dos etapas que rozan los 200 kilómetros: la segunda entre San José y Paso de los Toros, y la cuarta desde Nuevo Berlín hasta Salto.

El día de la crono es el séptimo y la etapa se divide en una primera subetapa corta de 85 kilómetros, desde Melo hasta la frontera con Brasil en Río Branco, y la prueba contra el cronómetro de 20 km por la tarde.

El recorrido entero va desde Montevideo a San José, luego a Paso de los Toros, Mercedes, Nuevo Berlín, Salto, Paysandú, Tacuarembó, Melo, Río Branco, Lago Merín, Cebollatí, Rocha, Minas, Tala, Durazno, Trinidad y de vuelta a la capital. Va a pasar por 13 departamentos.

El pelotón y la caravana de la Vuelta Ciclista del Uruguay 2025. Foto: Rodrigo Philipps

Van a ser de la partida 21 equipos locales: Náutico Boca del Cufré, Punta del Este, Cerro Largo, Dolores Cycles, Armonía Cycles, San Antonio, Fénix, Alas Rojas de Santa Lucía, Peñarol de Colonia, Artigas de San Ramón, Carmelo, Minas, Peñarol de Artigas, Matadero Pando, San Jacinto, Douglas Gilles, Federación Canaria, Sportivo Olimpia, Sarandí, Juventud y Atenas. Y tres extranjeros: Swift Pro Cycling de Brasil, TaG Cycling Team de Canadá y Giomi Competición de Argentina.

Entre los favoritos se destaca por supuesto el defensor de la corona y flamante campeón de Rutas de América: Anderson Maldonado. Pero también resuenan los nombres de Agustín Alonso, Roderyck Asconeguy, Ignacio Maldonado, Matías Presa, Sergio Fredes, y algún foráneo de quienes todavía no se conoce su nivel.