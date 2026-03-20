Gregorio Bare: "Antes el 90% del pelotón vivía del ciclismo, hoy el 99% tiene que trabajar aparte"

"Ojalá que alguien lo supere. Siempre está bueno que se rompan los récords, que nuevas generaciones de ciclistas demuestren que se puede. Aunque sí, en lo personal es lindo que te lo sigan reconociendo y que tu nombre siga estando marcado en la historia”, expresó Gregorio Bare en la antesala de una nueva edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay, una carrera intrínsecamente vinculada a su carrera deportiva porque tras más de dos décadas de su retiro sigue ostentando el récord de más victorias de etapas.

“El Ñato”, como lo conocen en su entorno más cercano, fue un velocista top del viejo ciclismo uruguayo, de esos imbatibles cuando faltan 200 metros para la raya. De hecho, ganó 19 etapas solamente en la Vuelta Ciclista. Además, en una edición de Rutas de América ganó cinco de siete etapas, en otra fue segundo y la restante era la contrarreloj, donde “no picaba”, dijo entre risas en diálogo con Ovación.

Quizás lo suyo no era la resistencia, pero en cuanto a potencia había pocos que le pudieran ganar. Entre ellos José “Cabeza” Maneiro, durante muchos años su compañero de equipo en el Belo Horizonte. “Era mi ídolo cuando subí a Primera. Al principio era el rival a vencer y después fuimos compañeros. Aprendí muchísimo con él y hoy seguimos siendo muy amigos”.

Pero también recuerda al “Gato Martínez, Fernando Brito, el Negro Álvez”, como sus viejos contrincantes. “También hubo un año que Ricardo “el Tano” Guedes estuvo intratable, me la hizo muy difícil”, recordó, y más acá en el tiempo: “Cuando yo estaba dejando, fue cuando empezó a surgir el Cabecita Aguilar y me ganó un par de carreras”. Héctor Fabián Aguilar, ya retirado, es el segundo con más victorias de etapa en la Vuelta, con 17.

El ciclista Gregorio Bare. Foto: archivo.

Antes suyo, era el propio Maneiro junto a Federico Moreira quienes ostentaban el récord de etapas antes que Bare los superara: “Si mal no recuerdo fue en una etapa a Tacuarembó que los pasé”, recordó.

Pero la victoria más emocionante de su carrera, al menos de la Vuelta Ciclista, fue una que llegó a su pueblo: Colonia del Sacramento. “Llegué solo tres veces a Colonia en la Vuelta. La primera vez era gurí y llegué en el segundo grupo, no la disputé. Pero la segunda ya era un ciclista más consolidado, corría por el Fénix. Fue Maneiro que me levantó el sprint y gané con luz. Fue tremendo porque estaba todo Colonia en la calle, y lo que queremos todos es ganar de local en tu pueblo y con tu gente alentándote”.

Su carrera empezó temprano con 17 años y terminó también temprano, con 31: “Fue en la crisis del 2002, hubo muchos ciclistas que colgamos la bici en esos años. Antes el 90% del pelotón podía vivir del ciclismo, en cambio hoy el 99% tiene que trabajar aparte”.

Bare corrió su primera Vuelta con 17 años y en unos 14 años de carrera en la elite, ganó todo lo que ganó y se convirtió en leyenda. Entre otros equipos, defendió al España La Paz y al Belo Horizonte, junto a ciclistas de la talla de Gustavo Figueredo, Maneiro, Andrés Maiztegui, Sergio Llamazares, José Asconeguy, Jorge Bravo y más. Fue olímpico en dos oportunidades: primero en Atlanta 1996 junto a Milton Wynants y Ricardo Guedes, y de nuevo con el “Gorra” en Sídney 2000, aquella edición gloriosa para el deporte uruguayo.

Hoy en día está al frente de la Escuelita de Ciclismo de Colonia, donde entrena y educa a niños de entre 5 y 15 años: “Les enseño dominio de la bici, técnica, cómo doblar, frenar, la posición de los pedales, y también educación vial para saber andar en la calle, donde cada vez hay más tránsito y es más complicado”. Pero le ilusiona volver a formar parte de la selección uruguaya como entrenador: “Sigo esperando otra oportunidad. Estuve hace tres años y nos trajimos una medalla panamericana con Asconeguy”.

Hoy el que está más cerca de empatar su récord es Leonel Rodríguez, pero le faltan 10: “Es un gran velocista. Le tengo dicho que cuando gane la 19 voy yo en persona a entregarle el premio”.