Fecha y recorrido de la Vuelta Ciclista del Uruguay 2026: 12 etapas que llegan hasta Salto y Lago Merín

Pasó la semana de Carnaval, sinónimo de Rutas de América para los ciclistas, y ahora la temporada entra en su recta final hasta semana de Turismo, para cuando ya está fijada —como cada año desde 1939— la Vuelta Ciclista del Uruguay 2026, que será la edición 81 de la carrera por etapas más antigua de todo América.

El recorrido de la Vuelta Ciclista se confirmó ayer domingo, apenas culminó Rutas de América en la rambla de Montevideo. Será una edición larga de a tradicional prueba y más importante del calendario uruguayo, que además marca el final de la temporada, ya que se extenderá durante 11 días y 12 etapas por disputar.

El último campeón y defensor del título de la Vuelta es Anderson Maldonado, el olimareño de 31 años que defiende al Náutico Boca de Cufré y quien precisamente ayer conquistó las Rutas, metiéndose en el selecto grupo de 10 hombres que obtuvieron la "doble corona" del ciclismo charrúa.

Ellos son Carlos Alcántara (Vuelta 1977 y Rutas 1973, 1978 y 1980), Federico Moreira (Vueltas 1986, 1989, 1990, 1991, 1997 y 1999, y Rutas 1982, 1988 y 1997), José Asconeguy (1985, 1987 y 1993, y Rutas 1984), Eduardo Trillini (Vuelta 1983 y Rutas 1989), Gustavo Figueredo (Vueltas 1995 y 2002, y Rutas 1995 y 2000), Milton Wynants (Vuelta 1996, y Rutas 1998 y 2007), Javier Gómez (Vueltas 2000 y 2002, y Rutas 2001), Néstor Pías (Vuelta 2016 y Rutas 2015), Jorge Giacinti (Vueltas 1998, 2004 y 2023, y Rutas 2022) y Anderson Maldonado (Vuelta 2025 y Rutas 2026).

El recorrido de la Vuelta empieza en Montevideo, el jueves 26 de marzo y emprende camino hacia San José de Mayo, para luego ir hacia el norte del país, para llegar a Paso de los Toros.

Desde allí, el pelotón marchará hacia el litoral para llegar en Mercedes. Y el día siguiente saldrá de NUevo Berlín (Río Negro) para llegar a Salto.

La etapa siguiente va de Salto a Paysandú, y luego desde la capital sanducera a Tacuarembó.

De Tacuarembó a Melo habrá un otro tramo neutralizado y para la etapa siguiente, que se dividirá en dos partes: primero una etapa en línea desde Melo hacia Lago Merín (Cerro Largo), donde en la tarde del mismo día se disputará la contrarreloj individual.

Desde allí se deberá neutralizar un largo tramo de 140 kilómetros en un día complicado, porque al disputarse una doble etapa se termina tarde. La etapa siguiente sale de Cebollatí hasta Rocha.

Las últimas tres etapas son entre capitales: De Rocha a Minas, de Minas a Durazno y, finalmente, de Durazno hacia Montevideo el domingo de Pascua.

Leonel Rodríguez gana la última etapa de Rutas de América 2026 en Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez

Recorrido oficial de la Vuelta Ciclista 2026

1) Montevideo — San José de Mayo

2) San José — Paso de los Toros (Tacuarembó)

3) Paso de los Toros — Mercedes

4) Nuevo Berlín (Río Negro) — Salto

5) Salto — Paysandú

6) Paysandú — Tacuarembó

7A) Melo — Lago Merín (Cerro Largo)

7B) Contrarreloj Lago Merín

8) Cebollatí (Rocha) — Rocha

9) Rocha — Minas

10) Minas — Durazno

11) Durazno — Montevideo