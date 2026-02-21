Pablo Bonilla, el líder Sub 23 y de la Regularidad en Rutas de América: "Después de la Vuelta me voy a Europa"

El líder de la clasificación Sub 23 es también quien ostenta la malla del premio Regularidad, y no es poca cosa porque quiere decir que Pablo Bonilla ha sido protagonista en cada una de las cinco etapas que van de Rutas de América 2026. Incluso más que el malla líder, su compañero del Náutico Boca del Cufré, Anderson Maldonado.

Encima, el joven de 21 años reveló a Ovación que actualmente no está “tan a tope” físicamente, sino que está “regulando” para viajar a España después de correr la Vuelta Ciclista del Uruguay y hacer toda la temporada europea con el equipo Padronés Cortizo que ya defendió el año pasado.

Ayer corrió como “comodín” y aprovechó la ventaja que le daba su posición en la general para neutralizar los ataques de otros equipos a su líder, Ander Maldonado, solamente saliendo a la rueda y dejando que lo lleven sin pasar a tirar. Estrategia pura y dura, por indicación de su director técnico Jorge Giacinti.

Primero salió detrás de Sergio Fredes y se mantuvo a su rueda hasta que el grupo de punta conectó al argentino, tras unos 20 kilómetros que duró la escapada. Como él iba adelante, los del Náutico no se preocuparon por dar caza a la fuga y sí otros equipos. Después se fue en la fuga de cuatro hombres que llegó a definir, junto a Alejandro Quilci, Lucas Gaday y Roderyck Asconeguy. Pinchó cuando faltaban 10 kilómetros para la llegada, pero justamente por haber guardado energías le dio para conectar de nuevo ydefinir la etapa. Fue un día casi redondo.

Pablo Bonilla con la malla Sub 23 de Rutas de América 2026. Foto: Eduardo Schaucoski

—¿Ese fue tu rol en la etapa?

—Sí, era más que nada eso, jugar con que estaba yo tercero en la general. Prácticamente podía irme en un corte con cualquiera que estuviera atrás mío y que me llevaran, yo a rueda tranquilo, sin pasar. Era un poco eso, tratar de molestar al que vaya adelante para que no gastemos muchas piernas nosotros atrás.

—Pinchaste faltando poco, ¿llegaste con piernas para conectar y salir segundo?

—Por suerte venía con un buen día hoy. Pinché faltando como 10 kilómetros, la verdad un poco de nervios en ese momento, pero pude volver a enganchar y llegar a definir la etapa. Faltó un poquito, la verdad me queda la espinita de no haber ganado la etapa (perdió por muy poco con Quilci). Yo nunca he ganado una etapa de Rutas de América y me gustaría, así que a ver si en las dos que quedan puedo ganar alguna. Pero lo principal es mantener el liderato con Ander y estamos trabajando para eso.

—Además fue un final de fotofinish, se te escapó por poco...

—Sí, increíble. Me quedó un poco largo el sprint, pero Ale me ganó bien así que felicitarlo por la victoria.

-Sos el líder Sub 23 y también de la Regularidad: ¿con qué forma llegaste a Rutas?

—Es algo muy lindo, la verdad, estar en la conversación en todas las etapas de una carrera como esta. Yo en este momento no estoy tan a tope, por así decirlo, estoy regulando un poco la fuerza para la temporada en Europa. Entonces no he entrenado mucha carga, he hecho muchos kilómetros, pero no tanto trabajo específico. Así que muy contento con el rendimiento que vengo teniendo en estas Rutas de América y espero seguir así, principalmente para ayudar a Ander a llegar a Montevideo vestido de blanco.

—¿Cuándo te vas a Europa y cuándo tenés planeado descansar?

—En principio después de la Vuelta del Uruguay, si no es al otro día, a los dos días. me voy al equipo Cortizo de España, para el que ya corrí el año pasado. Mi idea es ya llegar a tope y hacer toda la temporada hasta octubre, más o menos. Después sí un descansito que sino el motorcito lo vuela.