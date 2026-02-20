Rutas de América: mirá el triunfo de Alejandro Quilci en la quinta etapa tras un espectacular sprint final

La edición 54 de Rutas de América tiene este viernes la disputa de la quinta etapa que une las ciudades de Minas y Rocha con un recorrido de 150 kilómetros en los que Anderson Maldonado busca mantenerse como líder de la clasificación general individual.

El pelotón de Rutas de América largo desde la Plaza Libertad de Minas hacia el sur por la Ruta 60, por donde a los 10 kilómetros de carrera subió el popular repecho del Ramallo para coronar el primer embalaje por el Premio Cima de la mañana.

Fue una incidencia clave porque el Dolores Cycles Club y el Alas Rojas de Santa Lucía aceleraron en la punta del grupo y el pelotón se cortó en mil pedazos, todavía con 140 kilómetros por recorrer hasta Rocha.

Quedó un grupo de 20 ciclistas en cabeza de carrera, entre los que estaban Anderson Maldonado, Ignacio Maldonado y Pablo Bonilla, los primeros tres de la general individual de la prueba.

Un grupo al que no podían alcanzar más

Al grupo de líderes ya no lo agarran más. Están todos los punteros y favoritos y le sacaron más de 5 minutos al segundo pelotón. Cuando dejaron la Ruta 60 para tomar la 9, el viento dejó de pegar cruzado y se puso bien de frente. Atacó el argentino Sergio Fredes del Punta del Este (4º a 1:17”), pero con Pablo Bonilla del Náutico (3º a 47”) a rueda.

Bonilla no le tira un metro y, a 60 kilómetros de la llegada en Rocha, el argentino hizo un gran desgaste mientras el líder Sub 23 guarda energías a su rueda. De llegar con esta ventaja, quedará líder de la general. Pero con tantos kilómetros por delante y por como pega el viento, tarde o temprano el grupo los neutralizará. Atrás viene tirando la gente del Armonía Cycles: Joaquín Castro y Juan Caorsi, mientras su líder Nacho Maldonado se guarda para la definición.

Pelotón de Rutas de América. Foto: Eduardo Schaucoski.

Una fuga a 30 kilómetros de la llegada a Rocha

Luego del último Sprinter se fugaron Roderyck Asconeguy, Lucas Gaday, Alejandro Quilci y Pablo Bonilla. Atrás perseguían el Náutico y Armonía en el grupo de líderes.

Fredes, que había sido neutralizado, pinchó en el grupo y debió perseguir a los escapados con su compañero Pablo Troncoso, pero logró conectar.

Gran triunfo de Alejandro Quilci

La llegada a Rocha se dio en medio de una gran expectativa y con el espectacular triunfo en el sprint final del argentino Alejandro Quilci del Alas Rojas de Santa Lucía, quien cruzó la meta en 3 horas, 21 minutos y 24 segundos.

Mismo tiempo emplearon Pablo Bonilla del Náutico Boca del Cufré y el argentino Lucas Gaday del Dolores Cycles Club, quienes completaron el podio de la jornada.

Con los resultados de este viernes, la clasificación general individual sigue siendo liderada por Anderson Maldonado, pero ahora el segundo pasó a ser Pablo Bonilla, mientras que Ignacio Maldonado quedó tercero.

El pelotón de Rutas de América 2026. Foto: Eduardo Schaucoski

Las etapas de la edición 54 de Rutas de América

Rutas empezó este lunes de Carnaval con una contrarreloj individual en Fray Bentos de 22 kilómetros de distancia que tuvo el triunfo de Agustín Alonso del Náutico Bocas del Cufré.

La prueba continuó el martes con 190 kilómetros desde Fray Bentos hasta Mercedes, pasando por Palmitas y Dolores con la victoria de Juan Caorsi.

La tercera etapa que se disputó el miércoles desde José Enrique Rodó hasta Santa Lucía con un tramo de 158 kilómetros de carrera fue para Leonel Rodríguez.

La etapa reina fue de 151 kilómetros entre Canelones y el Salto del Penitente este jueves. Los últimos ocho kilómetros fueron camino al mirador de Villa Serrana, con una pendiente final de dos kilómetros que tuvo el triunfo de Anderson Maldonado.

La quinta etapa salió de Minas por la ruta 60, subió el repecho del Ramallo, y llegó a Rocha por la Ruta 9 con 150 kilómetros de carrera y la victoria del argentino Alejandro Quilci del Alas Rojas de Santa Lucía.

La sexta etapa sale de La Paloma y completa 136 kilómetros en las puertas de la Intendencia de Maldonado.

La última etapa sale de la pista Walter Moyano de Punta del Este y llega a la rambla de Montevideo (Sofitel Carrasco) en 151 kilómetros.

Pelotón de Rutas de América. Foto: Eduardo Schaucoski.

¿Dónde ver en vivo la edición 54 de Rutas de América?

La edición 54º de Rutas de América tendrá en esta oportunidad siete etapas entre el lunes 16 y e domingo 22 de febrero partiendo desde el litoral hacia el este, para terminar en la capital del país.

La prueba —una de las dos más importantes del calendario del ciclismo uruguayo— se puede escuchar y ver en vivo a través de YouTube por Radio Cristal 1470 AM o Radio Nacional 1130 AM.