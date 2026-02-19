Rutas de América: mirá el gran triunfo de Anderson Maldonado, que se afirmá en la general tras la cuarta etapa

La cuarta etapa de Rutas de América une este jueves las ciudades de Canelones y Minas con una particular e inédita llegada al Salto del Penitente, lo que genera un gran atractivo dentro de esta prueba que es una de las dos más importantes del ciclismo uruguayo.

Se trata de la etapa reina de esta edición 54 de Rutas de América ya que los últimos ocho kilómetros de los 151 del total del recorrido serán camino al mirador de Villa Serrana, con una pendiente final de dos kilómetros que puede definir la clasificación general individual.

Aunque cruzado desde el norte, el viento apenas sopla y pelotón salió tranquilo desde Canelones por la Ruta 11. El Náutico Boca del Cufré, con la colaboración de otros equipos de segundo orden, rodó en la punta del pelotón, pero con escalera abierta.

Las condiciones del día no ayudan para que la etapa se hiciera dura de arranque y parece que todos están esperando al tramo final para realizar los ataques definitivos en el Salto del Penitente.

El podio de la cuarta etapa quedó en familia: los Maldonado fueron 1 y 2

Con una gran exigencia, el Salto del Penitente fue el escenario de la llegada de la cuarta etapa de la edición 54 de Rutas de América que tuvo el triunfo de Anderson Maldonado del Náutico Boca de Cufré con un tiempo de 3 horas, 38 minutos y 41 segundos.

Su hermano Ignacio, que compite por el Armonía Cycles Club, fue segundo con un tiempo de 3 horas, 38 minutos y 45 segundos. El podio lo completó Sergio Fredes del Club Ciclista Punta del Este con 3 horas, 39 minutos 06 segundos.

Pablo Bonilla del Náutico Boca del Cufré fue cuarto con 3 horas, 39 minutos y 15 segundos, mientras que el brasileño Vinicius Howe del Soul Extrame Racing de Santa Catarina fue quinto con 3 horas, 39 minutos y 27 segundos.

Anderson Maldonado se afianza en la clasificación general individual de Rutas de América

Tras el triunfo de este jueves en la etapa que unió Canelones y el Salto del Penitente, Anderson Maldonado, que en la jornada del miércoles se había adueñado de la clasificación general individual, se afianzó al frente de la misma.

El competidor del Náutico Boca de Cufré se mantiene como líder y en segundo lugar quedó su hermano Ignacio, que defiende los colores del Armonía Cycles Club, mientras que tercero se ubica Pablo Bonilla, del Náutico Boca de Cufré.

Pelotón de Rutas de América. Foto: Eduardo Schaucoski.

Las etapas de la edición 54 de Rutas de América

Rutas empezó este lunes de Carnaval con una contrarreloj individual en Fray Bentos de 22 kilómetros de distancia que tuvo el triunfo de Agustín Alonso del Náutico Bocas del Cufré.

La prueba continuó el martes con 190 kilómetros desde Fray Bentos hasta Mercedes, pasando por Palmitas y Dolores con la victoria de Juan Caorsi.

La tercera etapa que se disputó el miércoles desde José Enrique Rodó hasta Santa Lucía con un tramo de 158 kilómetros de carrera fue para Leonel Rodríguez.

La etapa reina será de 151 kilómetros entre Canelones y el Salto del Penitente este jueves. Los últimos ocho son camino al mirador de Villa Serrana, con una pendiente final de dos kilómetros que puede definir la general.

La quinta etapa sale de Minas por la ruta 60, se sube el repecho del Ramallo, y llega a Rocha por la 9 en 150 kilómetros de carrera.

La sexta etapa sale de La Paloma y completa 136 kilómetros en las puertas de la Intendencia de Maldonado.

La última etapa sale de la pista Walter Moyano de Punta del Este y llega a la rambla de Montevideo (Sofitel Carrasco) en 151 kilómetros.

Pelotón de Rutas de América en competencia. Foto: Eduardo Schaucoski.

¿Dónde ver en vivo la edición 54 de Rutas de América?

La edición 54º de Rutas de América tendrá en esta oportunidad siete etapas entre el lunes 16 y e domingo 22 de febrero partiendo desde el litoral hacia el este, para terminar en la capital del país.

La prueba —una de las dos más importantes del calendario del ciclismo uruguayo— se puede escuchar y ver en vivo a través de YouTube por Radio Cristal 1470 AM o Radio Nacional 1130 AM.