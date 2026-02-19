Leonel Rodríguez: la rueda de quién buscó en el sprint y cuántas victorias de etapa tiene en Rutas de América

La de ayer fue la novena victoria de etapa en Rutas de América en la carrera de Leonel Rodríguez, el campeón nacional de ruta que parece no tener rival cuando la carrera se define al sprint.

También ya había levantado los brazos en Santa Lucía: “Me acuerdo que llegamos con Ander (Maldonado, hoy su compañero en el Náutico, entonces rival) y Agustín Moreira (entonces su compañero en el Cerro Largo), los tres, bajo lluvia, corría el agua por arriba de la calle. Esa vez nos pudimos quedar con la general de Rutas también (con Moreira)”, dijo a modo de vaticinio.

“Los muchachos le venían dando para cerrar los huecos que generaron los ataques del Punta del Este y Dolores, entonces yo me coloqué ahí detrás de los que creí que podían meterse en el sprint”, explicó sobre el embalaje que a la postre ganó.

Específicamente: “Venía a rueda de Oropel, sé que es un corredor que en Argentina ha ganado muchas carreras al sprint, que es rápido, y bueno, traté de sorprenderlo y pasarlo con más velocidad, así me venía hasta la raya. Y bueno por suerte así fue y pudimos quedarnos con la etapa”.

“Después de pasar la rotonda iba sexto. Esperé, esperé y esperé, medí la distancia y cuando vi que los otros arrancaron, ya venía con un poco más de velocidad de atrás y bueno”, señaló.

“Son nueve con esta, esta fue la novena etapa de Rutas de América. Y también gané nueve de la Vuelta (Ciclista del Uruguay)”, dijo sonriente el olimareño de 30 años.

Y bromeó: “Me quedan un par todavía para empatar el récord de Gregorio Bare, como 10 más, tiene 19”.

Considerado el mejor embalador uruguayo de la actualidad, Rodríguez valoró su victoria personal, pero enseguida puso el objetivo colectivo por encima de todo, ya que el Náutico Boca del Cufré fue el equipo más ganador durante toda la temporada y apunta a ganar las dos grandes del calendario uruguayo: Rutas en Carnaval y Vuelta en Turismo.

“A mí me trajeron a este equipo primero para tratar de ganar lo que más pueda hasta diciembre, y ahora colaborar con el equipo”, señaló Rodríguez en diálogo con Ovación, consultado de si iba por su décima victoria de etapa en las que quedan de esta edición.

Pero él sostuvo: “La cabeza está primero en eso, en colaborar con el equipo. Si se dan las etapas, bien. Pero la idea es ganar la general”. Hoy el Náutico tiene al líder Anderson y a Bonilla segundo en la general individual.