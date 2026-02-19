Cómo el Náutico Boca del Cufré ganó la tercera etapa y malla líder tras el pinchazo de Nacho Maldonado

"Son las reglas del juego”, le dijo Ignacio Maldonado a Ovación luego de finalizar la tercera etapa a 51” del grupo de punta y perder así la malla líder de Rutas de América, y no le cabe una definición mejor a lo que pasó ayer en los 160 kilómetros de carrera entre José Enrique Rodó y Santa Lucía.

Para ganar una carrera, hay que tener el motor entrenado, saber guardar energía para el final, correr adelante atento a los movimientos de los demás candidatos y también “saber aprovechar las situaciones” que plantea la propia carrera, como dijo el propio Nacho un día antes.

Esto no es ciclismo europeo, donde quizás por la exposición a tantas voces externas, a veces el fair play pasa el límite de lo lógico. Una cosa es atacar cuando el líder pincha o sufre una caída, para sacar ventaja deportiva de un accidente. Y otra cosa es frenar una carrera en un momento clave por una incidencia de lo más común: un pinchazo o una caída son, literalmente, las reglas del juego en este deporte.

En la segunda etapa la fortuna jugó a su favor: cuando empezaron los ataques, Agustín Alonso y Roderyck Asconeguy cayeron juntos y se hizo el corte de 18 hombres, que con el pasar de los kilómetros se fue desgranando hasta que llegaron seis a la meta. Pero en la tercera etapa de ayer, el destino lo desplazó del primer lugar de la general.

Luego de otra etapa con viento cruzado desde el inicio hasta la llegada, el grupo venía entero a pocos kilómetros del final. Hubo muchos ataques e intentos de fuga, pero entre el Armonía Cycles que defendía la malla y el Náutico Boca del Cufré que venía bien posicionado con el dos y tres de la general, tiraron del pelotón para evitar que cualquier grupo de corredores hiciera demasiada luz adelante.

Ignacio Maldonado con la malla líder de Rutas de América 2026.

Los equipos más activos fueron Dolores Cycles y Punta del Este, que tienen respectivamente a Germán Fernández y Sergio Fredes al acecho en la general, pero un escalón más abajo de los dos clubes antes mencionados. Entonces el objetivo es desgastar a los equipos de punta para desamparar a sus líderes y eventualmente sea más fácil lastimarlos.

En ese sentido, Nahuel Coussan del Punta del Este y Roderyck Asconeguy del Dolores intentaron sacar ventaja en una fuga de cinco hombres, que al final no prosperó y fue neutralizada antes de pasar por San José de Mayo.

El grupo venía en una pieza, pero al final pasó lo que ya se describió. Así lo vivió el protagonista: “Tuve la mala suerte de pinchar faltando unos 6 km. Cambié rápidamente la bici, Joaco (Castro) me dio la de él. Pero hubo una caída, se cortó la caravana, nos costó llegar al primer grupo y cuando llegamos vimos que se había cortado porque la gente del Dolores había acelerado”, señaló Nacho con algo de molestia.

Pero enseguida valoró: “Ahora empieza otra carrera. Una lástima perder el liderato de esa forma porque habíamos controlado bien toda la etapa, mis compañeros dejaron todo y les agradezco el esfuerzo. Son cosas que pasan, reglas del juego”.

En la llegada al sprint, ninguno pudo con Leonel Rodríguez. El campeón nacional de ruta hizo lo que mejor sabe y abrochó una etapa más para el Náutico Boca del Cufré, que lleva dos de tres.

👉 Así fue la llegada de los ciclistas en la tercera etapa de la Rutas de América del día miércoles.



🚴 El triunfo fue para Leonel Rodríguez del Náutico Boca de Cufré con un tiempo de 3 horas, 17 minutos y 13 segundos, mientras que el segundo lugar lo obtuvo Alejandro Quilci a… pic.twitter.com/9L0MDD41rk — OVACIÓN (@ovacionuy) February 18, 2026

Ahora es el Náutico que tiene la sartén por el mango: uno y dos de la general, 40” adelante de su primer perseguidor: Nacho Maldonado. Mañana es la tan esperada llegada en subida al Salto del Penitente, un terreno que entre varios favorece particularmente a las condiciones de los hermanos Maldonado: finos y potentes. Está todo dado para una imperdible batalla en esa escalada, que es para alquilar balcones. La cuarta etapa tiene 151 kilómetros en total desde la ciudad de Canelones.