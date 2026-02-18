Rutas de América: Leonel Rodríguez ganó en Santa Lucía y hubo cambio de líder por la pinchadura de Nacho Maldonado

La edición número 54 de Rutas de América, una de las dos pruebas más importantes del ciclismo uruguayo, tuvo este miércoles la disputa de la tercera etapa que unió las ciudades de José Enrique Rodó y Santa Lucía con un recorrido de 158 kilómetros.

Luego de lo que fue el martes una accidentada segunda etapa con dos caídas, una de ellas con Agustín Alonso y Roderyck Asconeguy, hasta entonces primero y segundo de la general, respectivamente, los ciclistas salieron nuevamente a la ruta para seguir esta competencia que llegará a su fin el domingo 23 de febrero en la Rambla de Montevideo.

Con 117 competidores, la caravana multicolor tuvo la concentración a las 8:00 de la mañana en la Casa de la Cultura del Municipio de José Enrique Rodó y luego, a las 8:45, partió a tren controlado hasta el mojón 207 de la Ruta 2 para comenzar a recorrer el camino hacia Santa Lucía, donde la Plaza Tomás Berreta fue el escenario de la llegada del pelotón al mediodía de este miércoles.

Otra vez el viento pegó cruzado desde la largada en José Enrique Rodó, pero eso no impidió que se generara una fuga de cinco corredores —entre los que estaban Roderyck Asconeguy— que fue neutralizada entrando a San José.

Tras ese episodio, el pelotón retomó la Ruta 11 y puso marcha hacia Santa Lucía, ciudad a la que ingresó por la calle Sarandi, luego Diego Lamas y finalmente Legnani, para arribar frente a la plaza principal.

En la llegada masiva, se impuso con autoridad del campeón nacional de ruta, Leonel Rodríguez del Náutico Boca del Cufré.

El segundo lugar lo obtuvo el argentino Alejandro Quilci del Alas Rojas de Santa Lucía y el tercero Juan Echeverría del Club Ciclista Cerro Largo.

El cuarto lugar de la etapa fue para Germán Fernández que quedó con 3 horas, 17 minutos y 22 segundos, al tiempo que en el quinto lugar cruzó la meta Pablo Anchieri ya con el tiempo del resto del los competidores que participaron del sprint final: 3:17'23".

Ignacio Maldonado pinchó y perdió la malla líder

Luego de culminada la tercera etapa de la edición 54 de Rutas de América que llegó este miércoles a Santa Lucía proveniente desde José Enrique Rodó, la clasificación general individual tuvo importantes cambios.

En primer lugar, a raíz de un pinchazo que sufrió en los últimos kilómetros, Ignacio Maldonado llegó relegado y quedó a 40 segundos del nuevo líder de la competición que este domingo llegará a su fin en Montevideo.

El nuevo malla líder de Rutas de América es Anderson Maldonado del Náutico Boca de Cufré, mientras que su compañero de equipo Pablo Bonilla quedó segundo a 15 segundos y Nacho Maldonado del Armonía Cycles tercero a 40 segundos del puntero.

Leonel Rodríguez gana la segunda etapa de Rutas de América en Santa Lucía. Foto: Facundo Montero

Las etapas de la edición número 54 de Rutas de América

Rutas empezó este lunes de Carnaval con una contrarreloj individual en Fray Bentos de 22 kilómetros de distancia que tuvo el triunfo de Agustín Alonso del Náutico Bocas del Cufré.

La prueba continuó el martes con 190 kilómetros desde Fray Bentos hasta Mercedes, pasando por Palmitas y Dolores, con el triunfo de Juan Caorsi que dejó a Ignacio Maldonado como líder de la clasificación general individual.

La tercera etapa se disputó este miércoles 18 de febrero desde José Enrique Rodó hasta Santa Lucía con un tramo de 158 kilómetros de carrera con la victoria de Leonel Rodríguez del Náutico Boca de Cufré.

La etapa reina será de 151 kilómetros entre Canelones y el Salto del Penitente este jueces. Los últimos ocho son camino al mirador de Villa Serrana, con una pendiente final de dos kilómetros que puede definir la general.

La quinta etapa sale de Minas por la ruta 60, se sube el repecho del Ramallo, y llega a Rocha por la 9 en 150 kilómetros de carrera.

La sexta etapa sale de La Paloma y completa 136 kilómetros en las puertas de la Intendencia de Maldonado.

La última etapa sale de la pista Walter Moyano de Punta del Este y llega a la rambla de Montevideo (Sofitel Carrasco) en 151 kilómetros.

Juan Caorsi del Armonía Cycles gana la segunda etapa de Rutas de América 2026 en Mercedes. Foto: Eduardo Schaucoski

¿Dónde ver en vivo la edición 54 de Rutas de América?

La edición 54º de Rutas de América tendrá en esta oportunidad siete etapas entre el lunes 16 y el domingo 22 de febrero partiendo desde el litoral hacia el este, para terminar en la capital del país.

La prueba —una de las dos más importantes del calendario del ciclismo uruguayo— se puede escuchar y ver en vivo a través de YouTube por Radio Cristal 1470 AM o Radio Nacional 1130 AM.