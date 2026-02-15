Rutas de América 2026: equipos participantes, etapa por etapa, los favoritos y dónde ver la prueba en vivo

La espera terminó y ya está en marcha Rutas de América, prueba que marca el principio del fin de la temporada del ciclismo uruguayo, con un recorrido a lo largo de siete etapas que genera mucha expectativa en propios y extraños.

La edición 54 de la tradicional carrera por etapas de semana de Carnaval es bastante atípica, según reconocen los propios protagonistas que forman parte de la competencia.

Además de los análisis que Ignacio Maldonado —último campeón— y Matías Presa —más veces campeón con tres títulos— hicieron para Ovación, el histórico Richard Mascarañas —que este año larga junto a su hijo Mateo por el Alas Rojas de Santa Lucía— también señaló que serán unas Rutas "bien diferentes".

"Porque al tener la crono el primer día, el martes ya se va a correr con todas las cartas arriba de la mesa", evaluó el ganador de dos ediciones de la Vuelta Ciclista (2008 y 2010).

"Sino uno siempre especula quién está mejor y va a andar bien en la contrarreloj, cuánto me saca, cuánto no. Esta vez, el que te sacó 30" o un minuto ya los sacó, y se va a definir en la ruta. Sumado a esa subida al Salto del Penitente que está salada", agregó el tacuaremboense de 46 años.

La contrarreloj de la que todos hablan e irónicamente no están convencidos de ganar, ya que adueñarse de la malla líder el primer día supone asumir la responsabilidad de la carrera y defenderla con una semana exigente por delante, arranca hoy a las 09:00 horas en la intersección de la Ruta 2 y la calle 25 de Mayo, a orillas del Río Uruguay.

El circuito de la contrarreloj rodea la capital de Río Negro y tiene una extensión exacta de 22,1 kilómetros. La llegada es por la calle 18 de Julio entre calles 25 de Mayo y Treina y Tres, frente a la Plaza Constitución.

El primero en largar es Germán Domínguez del equipo Libertad Fútbol Club de Salto, mientras que último es quien porta el dorsal número uno: Nacho Maldonado del Armonía Cycles Club de Fray Bentos, es decir que en la contrarreloj es prácticamente local, pese a él ser olimareño. El defensor del título larga a las 11:48 horas, si todo sale bajo el plan estipulado.

Los candidatos principales a quedarse con la crono y la primera malla líder son el propio Maldonado, Roderyck Asconeguy del Dolores Cycles y Agustín Alonso del Náutico Boca del Cufré. También se puede colar algún brasileño del Apuana Team o SOUL Extrame Racing, los únicos dos equipos extranjeros en carrera.

Pelotón ciclismo en Uruguay. Foto: Eduardo Schaucoski.

Las etapas de la edición número 54 de Rutas de América

Rutas empezó este lunes de Carnaval con una contrarreloj individual en Fray Bentos de 22 kilómetros de distancia que tuvo el triunfo de Agustín Alonso del Náutico Bocas del Cufré.

La prueba continuó el martes con 190 kilómetros desde Fray Bentos hasta Mercedes, pasando por Palmitas y Dolores con la victoria de Juan Caorsi.

La tercera etapa que se disputó el miércoles desde José Enrique Rodó hasta Santa Lucía con un tramo de 158 kilómetros de carrera fue para Leonel Rodríguez.

La etapa reina será de 151 kilómetros entre Canelones y el Salto del Penitente este jueves. Los últimos ocho son camino al mirador de Villa Serrana, con una pendiente final de dos kilómetros que puede definir la general.

La quinta etapa sale de Minas por la ruta 60, se sube el repecho del Ramallo, y llega a Rocha por la 9 en 150 kilómetros de carrera.

La sexta etapa sale de La Paloma y completa 136 kilómetros en las puertas de la Intendencia de Maldonado.

La última etapa sale de la pista Walter Moyano de Punta del Este y llega a la rambla de Montevideo (Sofitel Carrasco) en 151 kilómetros.

Pelotón de ciclistas en las Rutas de América 2025. Foto: Eduardo Schaucoski

¿Dónde ver en vivo la edición 54 de Rutas de América?

La edición 54º de Rutas de América tendrá en esta oportunidad siete etapas entre el lunes 16 y e domingo 22 de febrero partiendo desde el litoral hacia el este, para terminar en la capital del país.

La prueba —una de las dos más importantes del calendario del ciclismo uruguayo— se puede escuchar y ver en vivo a través de YouTube por Radio Cristal 1470 AM o Radio Nacional 1130 AM.

El pelotón de Rutas de América. Foto: Eduardo Schaucoski.

Hay 30 equipos participantes: dos extranjeros

El pasado miércoles se cerraron las inscripciones y se definieron los equipos y corredores participantes. Según averiguó Ovación, en total van a ser 30 equipos los presentes en la largada oficial, 28 locales y dos extranjeros que llegan del norte: Apuana Team y Soul Extreme Racing, ambos de Brasil.

Los de Uruguay son el Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía, Sarandí de Colonia, C. C. Douglas Gilles, Armonía Cycles, C. C. Carmelo, Misiones FC Bicicletería Artigas, C. C. Minas, C. C. Peñarol de Artigas, Juventud de Las Piedras, Federación Canaria de Ciclismo, C. C. Velox de Dolores, Federación Ciclista de Flores, Club Vida Nueva y Deportivo San Jacinto, Náutico Boca del Cufré, Sportivo Club Olimpia, C. C. Artigas de San Ramón, C. C. Matadero de Pando, Peñarol Colonia Ciclismo, Dolores Cycles Club, Libertad Ciclismo de Salto, Federación Ciclista de Soriano, San Antonio de Florida, C. C. Atenas, C. C. Punta del Este, Club Atlético Independiente, Punta del Este, C. C. Cerro Largo y Club Ciclista Fénix.

Entre todos se destacan el organizador, Fénix, que cuenta entre sus filas con cuatro corredores: Nicolás Arachichú, Fabrizio Anacoreto, Sebastián Colla y Maikel Gonzalez.

Los equipos de punta, que vienen disputando carreras esta temporada, son el Náutico (de Leonel Rodríguez, Anderson Maldonado y Agustín Alonso), Dolores (de Roderyck Asconeguy, Lucas Gaday y Germán Fernández), Armonía (de Nacho Maldonado y Juan Caorsi) y también Cerro Largo, que tiene entre sus filas a uno de los máximos ganadores de Rutas de América con tres títulos: Matías “Piojo” Presa.