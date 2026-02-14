Piojo Presa, máximo ganador vigente: "Podré no estar al 100%, pero llegan las Rutas de América y uno se transforma"

Matías Presa prepara el motor para largar unas Rutas de América más, una carrera que conoce muy bien y tantos buenos recuerdos le trae.

Con tres victorias generales (2017, 2018 y 2023), el “Piojo” es el máximo ganador de la tradicional carrera de Carnaval en actividad, porque los otros tres ya son ciclistas retirados: Carlos Alcántara, Federico Moreira y el argentino Matías Medici.

Paradójicamente, fue un título que se le hizo muy esquivo al inicio de su carrera, ya que antes de conquistarlo coleccionó cuatro segundos puestos (2012, 2014, 2015 y 2017). Pero cuando pudo cortar esa racha, se ganó un lugar en la historia grande de Rutas.

Esta vez con algunas dudas físicas que lo aquejaron durante la temporada, pero con el peso de la historia sobre los pedales. "Podré no estar al 100%, pero llegan las Rutas y uno se transforma", dijo en esta entrevista para Ovación.

Matías "Piojo" Presa del Club Ciclista Cerro Largo es el ganador de Rutas de América 2018. Foto: Emiliano Esteves

Entrevista a Matías "Piojo" Presa

—Esta temporada ha sido algo irregular para lo que nos tenés acostumbrados. ¿Cómo la evaluás?

—Sí, como dijiste, ha sido una temporada medio atípica. Primero yo no iba a correr más, me iba a retirar. Pero después hubo un cambio de estructura en el club, dirigentes nuevos, otras ideas con ciclistas diferentes. Me convencieron de quedarme como referente en mi ciudad y empecé a entrenar de nuevo después de parar varios meses. Después vinieron los percances del accidente (una camioneta descarriló y chocó a varios ciclistas del pelotón, entre ellos Presa) y eso hizo que me resintiera la columna.

Sinceramente no me he encontrado bien en forma, me está costando y uno se maquinea mentalmente cuando no encuentra la forma que quiere. Llegar a una Rutas de América con esa incertidumbre de no saber cómo van a estar las piernas es raro para mí.

—¿Cómo estás de la lesión?

—Al tiempo del accidente empecé con dolores de espalda. Me hicieron una resonancia y tengo dos hernias de disco, que ya estaban, pero el choque capaz las activó. Con el cambio de bicicleta y entrenamientos duros se agravó y estuve casi 15 días internado en casa, con calmantes, después me hicieron un bloqueo en la columna. Todo eso obviamente que atrasa la preparación.

Matías "Piojo" Presa gana una carrera en el CC Cerro Largo. Foto: cortesía.

—¿Eso fue entre diciembre y enero? ¿Lo pensaste como una oportunidad de llegar más fresco a la Vuelta?

—Sí, de hecho sí lo pienso. Capaz es una señal para tomar las Rutas como preparación y llegar al 100% a la Vuelta. Cosa que generalmente no me pasa porque uno siempre llega a Rutas con unas ganas bárbaras por ser la primera grande, lo que preparás toda la temporada.

El día que ya no pude caminar fue la noche de Navidad, y así estuve las primeras semanas de enero, justo cuando más había que entrenar.

—¿Entonces no vas a largar como líder del Cerro Largo?

—En principio no. La realidad es que no estoy al 100% y hay compañeros mejores que yo, y la idea es apoyarlos desde mi experiencia. Hay una crono el primer día, algo totalmente atípico. Puede pasar cualquier cosa: ganás la crono y al otro día perdés dos minutos en una fuga. Hay que ir día a día.

—Sos el único corredor activo con tres Rutas ganadas. ¿Te da un plus?

—Y sí siempre es un plus. Capaz que no me siento bien físicamente y podré no estar al 100%, pero llegan las Rutas y uno se transforma por la motivación y el entorno. Rutas de América, por obvias razones, es una carrera muy especial para mí.

—¿Cómo tomaste las palabras del Gringo Giacinti?

—Bien, bien. Lo expresé en redes sociales. Jorge siempre me decía que si corriera con más cabeza me aburriría de ganar carreras. Lo quiero un montón. Fue parte de nuestro equipo que ganó todo, aprendimos mucho con él. Ahora será rival en el Cufré, pero son cosas del ciclismo. Siempre escuché sus consejos por la experiencia que tiene y va a ser un gusto tenerlo cerca del pelotón otra vez.

—¿Cómo te fue en las cronos del Tour de San Carlos y el Nacional?

—La de los Nacionales no la corrí. En San Carlos, más o menos, anduve por el puesto 11. Era el primer día que usaba la bici nueva, llegó todo medio de apuro. Ahora son 22 kilómetros, es bastante larga, va a ser unas Rutas diferente.

—¿Qué opinás de la etapa con llegada en alto?

—Va a estar linda. Creo que se va a decidir ahí. Ya corrimos algo parecido en el Cerro de Artigas y en el San Antonio. Si hace calor se pone pesada. Los que pierdan tiempo en la crono van a querer atacar ahí.

—¿Rivales a cuidar?

—Nacho Maldonado va a defender el título y lo veo fuerte. El Cufré tiene un equipazo con Agustín Alonso, Anderson Maldonado, Pablo Bonilla que está andando muy bien y tiene mucho futuro. Sergio Fredes es muy inteligente para correr. Y nosotros podemos dar la sorpresa; tenemos a Samuel Morales, que es medio atropellado para correr pero está muy bien.

—Con Samuel te toca asumir el antiguo rol de Giacinti contigo. ¿Qué le aconsejás?

—Que corra más tranquilo, porque quizás él venía de correr en otro equipo y corría de otra manera, más a lo loco. Corría por el Barrio Artigas de Treinta y Tres. Entonces estaban acostumbrados a salir de entrada, a correr a cualquier corredor. Y yo le digo que guarde energía, que esté atento cuando se mueven los líderes y que juegue su carta al final. Sus condiciones no son al sprint y tiene que hacer su carrera.