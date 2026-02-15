Historia de las Rutas de América: últimos y máximos ganadores, y la que se definió por 1" en el embalaje final

Si uno piensa en Rutas de América, piensa en la semana de Carnaval, en la famosa “caravana multicolor” que viaja por las rutas del país y en las multitudes de gente que se aglomeran en cada recta de llegada. Piensa en una de las dos carreras más importantes del ciclismo uruguayo y una tradición que sobrevive y se renueva año a año, pese a los obstáculos que se acumulan y tiene que sortear un deporte por momentos olvidado.

La historia de las Rutas de América comenzó en el año 1972 en Flor de Maroñas, cuando un grupo de dirigentes del Club Ciclista Fénix tuvo la iniciativa de organizar una carrera de etapas que reemplace a las viejas Mil Millas Orientales -que organizó el Club Ciclista Las Palmas desde 1951 a 1972- y continúe con la tradición de la semana de Carnaval. Ellos fueron Wilson Domínguez, los hermanos Carlos y Fernando Uhalde, Arquímedes Valli, Mauricio Niski, Raúl Martínez y Albino Marrero, entre otros.

Como lo sugiere su nombre, la idea original fue que la carrera se disputara no solo en territorio uruguayo, sino que recorriera caminos de diferentes países del continente o al menos los vecinos. Sin embargo, fue una ecuación que solo pudo concretarse en contadas ocasiones. Primero en 1974, cuando se largó desde la Plaza de Mayo de Buenos Aires y pasó por San Pedro, Rosario y Colón para después cruzar a Uruguay por Paysandú en balsa, ya que en aquella época aún no estaba construido el Puente General Artigas. Después en 1975, cuando se largó en Porto Alegre y pasó por Cachoeira y São Gabriel para luego cruzar a Uruguay por Rivera. Y finalmente en la edición 2005, pero de forma simbólica cuando en una etapa entre Artigas y Rivera pasó por la ruta estadual 293 de Rio Grande do Sul.

El primer ganador de Rutas de América fue Luis Alberto Sosa del Club América de Montevideo. Y paradójicamente el club organizador, uno de los más antiguos del país (1932) junto al Audax de Flores (1921) debió esperar 10 años para celebrar su primera estrella, luego de las tres victorias generales de Carlos Alcántara (1973, 1978 y 1980, las dos primeras por el Policial y la última por el Amanecer) que todavía lo sitúan entre los máximos campeones de la historia de la carrera.

Fue en 1981 cuando por fin un ciclista que vistió la camiseta azul, blanca y roja del Fénix alzó los brazos al cruzar la última línea de meta: José Rosselló.

Dos años más tarde el Fénix repitió la victoria con Pedro Paiz, que le ganó la general individual a un joven Federico Moreira que había ganado el año anterior.

Es precisamente Moreira el primero en alcanzar la marca de Alcántara con tres victorias generales: 1982, 1988 y 1997, la primera por el Maroñas, la segunda por el Amanecer y la tercera por el propio Club Ciclista Fénix.

El Fénix también ganó en 1989 con el argentino Eduardo Trillini, con Héctor Morales en 2002, con Eleno Rodríguez en 2006, con el argentino Laureano Rosas en 2006. Y también con el doblete de Matías Medici en 2004 y 2005, las primeras dos del argentino que también tiene tres conquistas. La tercera fue defendiendo al Cerro Largo en 2017, superando a Matías Presa que salía segundo por cuarta oportunidad en su carrera.

La historia del Piojo Presa con Rutas de América es un caso de odio, perseverancia y después amor. Fue segundo en 2012, en 2014 era líder y la perdió por 1” en el último embalaje, y también en 2015 y 2017. Pero al año siguiente rompió la racha: ganó en 2018, 2019 y 2023 con los colores de su querido Club Ciclista Cerro Largo, para meterse en ese grupo de privilegio de quienes ganaron tres.

La edición de 2014 quedó en la historia por haberse definido en el último embalaje y por 1” de diferencia. Matías Presa largó la última etapa con la malla líder, que obtuvo el día anterior en la contrarreloj. Héctor Fabián Aguilar estaba tercero en la general, a pocos segundos del Piojo.

“Esa etapa gané todos los embalajes y después la llegada. Fue una locura, nunca me imaginé que un sprinter podía ganar una carrera por etapas”, recordó el Cabeza Aguilar en diálogo con Ovación. Corría para el BROU Flores y también ganó todas las mallas: general, mejor uruguayo, regularidad, sprinter y cima. “Se la dediqué a mi amigo Marcelo Gracés, que falleció el año antes”.