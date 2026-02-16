Rutas de América 2026: Agustín Alonso ganó la contrarreloj y se adueñó de la primera malla líder

Enviado a Fray Bentos/Río Negro

Este lunes empezó Rutas de América 2026 con la contrarreloj individual en Fray Bentos (Río Negro), que definió al primer malla líder de la semana. El más rápido contra el cronómetro fue Agustín Alonso, del Náutico Boca del Cufré, con un tiempo de 26:59",05.

En segundo lugar quedó el trinitario Roderyck Asconeguy, del Dolores Cycles, con un tiempo de 26:59":38, al tiempo que el podio lo completa Ignacio Maldonado, del Armonía Cycles, que puso 27:19",82.

En cuarto lugar quedó Anderson Maldonado (27:23",85) y en el quinto Pablo Bonilla (27:44",59), ambos del Náutico Boca del Cufré.

La edición 54 de la tradicional carrera por etapas de semana de Carnaval es bastante atípica, según reconocen los propios protagonistas, porque se corre con "las cartas sobre la mesa", en el sentido de que comienza con la crono y de aquí en más no hay más nada que guardar.

Los corredores del Náutico Boca del Cufré hicieron un gran papel

Los corredores del Club Náutico Boca del Cufré hicieron un gran papel: Agustín Alonso puso 26:59",05, Anderson Maldonado colocó un tiempo de 27:23",85 y Pablo Bonilla la completó en 27:44",59.