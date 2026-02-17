Rutas de América 2026: mirá el triunfo de Juan Caorsi, que ganó una accidentada segunda etapa con dos caídas

La edición número 54 de Rutas de América, que se puso en marcha el lunes con la prueba contrarreloj en Fray Bentos, tuvo este martes la disputa de la segunda etapa que llegó a la ciudad de Mercedes con Juan Caorsi como vencedor.

En el segundo lugar finalizó Pablo Bonilla mientras que Ignacio Maldonado completó el podio. Llegaron fugados en un corte de seis hombres que se formó en el último tramo de la etapa, entre Dolores y la llegada en Mercedes.

Los otros tres eran Sergio Fredes del Punta del Este, Germán Fernández del Dolores Cycles y Anderson Maldonado del Náutico Boca del Cufré.

La segunda etapa fue la más larga de la semana, de 190 kilómetros con un trayecto que recorrió en este orden las siguientes ciudades: Fray Bentos, Mercedes, Palmitas, Mercedes, Dolores y nuevamente Mercedes para culminar.

Juan Caorsi ganó la segunda etapa e Ignacio Maldonado es líder de la general individual

Juan Caorsi resultó el ganador de la segunda etapa del Rutas de América 2026, mientras que Ignacio Maldonado, el campeón de la edición 2025, quedó como líder de la general individual.

"No era la estrategia quizá quedar de líder tan pronto, pero a veces la carrera se da así, no sabemos qué día se va a poner duro y a nosotros nos favorece un poquito cuando las cosas se ponen más difíciles. Hay que saber aprovechar las situaciones también", le dijo a Ovación desde Mercedes.

Lo que dejó la segunda etapa del Rutas de América 2026

Luego de una crono de 22 kilómetros que superó todas las expectativas en el inicio de la competencia con la victoria de Agustín Alonso (Náutico Bocas del Cufré) por 33 centésimas sobre Roderyck Asconeguy (Dolores Cycles Club), el pelotón partió esta mañana desde Fray Bentos a Mercedes.

Los hasta este martes uno y dos de la general sufrieron una caída a mitad de carrera, pero se reincorporaron sin mayores dificultades y siguen en competencia.

La largada fue en Fray Bentos a las 07:45 horas rumbo a Palmitas por Ruta 2, luego se giró para volver a Mercedes y luego ir hacia Dolores por Ruta 21, para después girar y regresar a la capital de Soriano. La etapa terminó al mediodía frente al Club Remeros.

Un año más, la ciudad de Mercedes recibió al pelotón de Rutas de América en su preciosa rambla a orillas del Río Negro. Pero en esta oportunidad, el arribó de los ciclistas no fue frente al Rosedal como es tradicional, sino que se dio por la calle José Batlle y Ordóñez (paralela a Grito de Asencio) en las puertas del Club Remeros de Mercedes.

La segunda etapa en vivo por Ovación

Los tres ciclistas que sacan ventaja en la competencia

En el tramo final previo al ingreso a Mercedes, Anderson Maldonado lidera seguido de cerca por su hermano Ignacio, el campeón de la edición 2025 de Rutas de América. En tercer lugar se posiciona Germán Fernández, del Dolores Cycles.

Ignacio Maldonado descuenta tres segundos

En la recta final de la etapa Ignacio Maldonado logró descontar tres segundos y meterse en la conversación.

Restan unos kilómetros para el final de la segunda etapa

Cuando restan solo unos kilómetros para el final de la segunda etapa, Agustin Alonso y Roderyck Asconeguy se encuentran muy cerca del pelotón de adelante.

Etapa accidentada con dos caídas rumbo a la ciudad de Mercedes

La segunda etapa de Rutas de América tuvo dos episodios complicados hasta el momento con dos caídas importantes en el tramo que une las ciudades de Fray Bentos y Mercedes con previo paso por Palmitas y Dolores.

El primer accidente se dio apenas pasando Mercedes y tuvo como protagonista a un competidor de Tacuarembó que de inmediato fue asistido por la emergencia médica que acompaña a esta prueba organizada por el Club Ciclista Fénix.

Pero más tarde, ya camino a Palmitas, el líder de la general, Agustín Alonso, y Roderick Asconeguy, segundo de la clasificación, sufrieron una caída, quedaron doloridos, pero pudieron continuar en competencia rumbo a Mercedes.

Las etapas de la edición número 54 de Rutas de América

Rutas empezó este lunes de Carnaval con una contrarreloj individual en Fray Bentos de 22 kilómetros de distancia que tuvo el triunfo de Agustín Alonso del Náutico Bocas del Cufré.

La prueba continúa el martes con 190 kilómetros desde Fray Bentos hasta Mercedes, pasando por Palmitas y Dolores.

La tercera etapa va desde José Enrique Rodó hasta Santa Lucía con un tramo de 158 kilómetros de carrera.

La etapa reina será de 151 kilómetros entre Canelones y el Salto del Penitente este jueces. Los últimos ocho son camino al mirador de Villa Serrana, con una pendiente final de dos kilómetros que puede definir la general.

La quinta etapa sale de Minas por la ruta 60, se sube el repecho del Ramallo, y llega a Rocha por la 9 en 150 kilómetros de carrera.

La sexta etapa sale de La Paloma y completa 136 kilómetros en las puertas de la Intendencia de Maldonado.

La última etapa sale de la pista Walter Moyano de Punta del Este y llega a la rambla de Montevideo (Sofitel Carrasco) en 151 kilómetros.

Agustín Alonso (Náutico) en la crono de Rutas de América 2026. Foto: Eduardo Schaucoski

¿Dónde ver en vivo la edición 54 de Rutas de América?

La edición 54º de Rutas de América tendrá en esta oportunidad siete etapas entre el lunes 16 y e domingo 22 de febrero partiendo desde el litoral hacia el este, para terminar en la capital del país.

La prueba —una de las dos más importantes del calendario del ciclismo uruguayo— se puede escuchar y ver en vivo a través de YouTube por Radio Cristal 1470 AM o Radio Nacional 1130 AM.