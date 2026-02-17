Agustín Alonso sobre el "empate técnico" en la contrarreloj: "Vale por la malla líder de Rutas de América"

"La verdad que sí esperaba una definición muy apretada. Ya se había visto el fin de semana pasado en los Campeonatos Nacionales, íbamos empatados en el camino, pero Roderyck Asconeguy remató mejor y me pudo ganar esa. Sabía que hoy era la revancha y que iba a ser apretado, así que traté de dejar todo hasta lo último”, dijo Agustín Alonso a Ovación instantes antes de subir al podio y recibir la malla líder de Rutas de América, por haber ganado la contrarreloj de la primera etapa.

El corredor del Náutico Boca del Cufré que si bien es un empate técnico, “vale una etapa y una camiseta de líder de Rutas de América”, que no son poca cosa.

“Orgullo, satisfacción, motivación. Por el trabajo que he realizado durante todo el año, yo y todo mi equipo”, valoró el oriundo de Libertad, que ya piensa en la etapa siguiente: “Ahora a descansar y ver qué nos depara la ruta mañana”.

Alonso fue el tercero en largar la crono, a primera hora de la mañana. Rebasó a los dos que largaron adelante suyo y fue el primero en llegar. Entonces estuvo de principio a fin en el primer puesto de la clasificación provisional: “Sí, la verdad que un poco nerviosa la mañana. Se hace larga la espera, pero traté de tomarlo con calma. Sabía los números que había movido y que la velocidad media que había generado era buena, así que era esperar y si perdía iba a ser por muy poco. Pero bueno, por suerte se pudo dar”.

Sobre las dificultades del circuito, que rodeó a la capital de Río Negro por la ruta [2], explicó: “De salida estaba el tramo más difícil con viento en contra, pero salimos confiados, a mover lo que teníamos pensado y salió bien. Promedio de 49 km/h, yo creo que es bastante para 22 kilómetros en el ciclismo uruguayo, así que contento”.

Al final, habló de la estrategia de ahora en más, ya que además del líder, el Náutico tiene otros dos corredores entre los cinco primeros: Anderson Maldonado cuarto a 25” y Pablo Bonilla (sub 23) quinto a 46”.

“Hay más gente para la batalla: está Sergio Fredes fuertísimo, está el último ganador de Rutas de América, Nacho Maldonado, que sabemos que la quiere defender. Hay cinco o seis hombres que son muy candidatos y cualquiera puede ganar. Ahora a esperar el momento y correr inteligentemente con todas las piezas que tenemos adelante para poder ganar las Rutas, que es nuestro objetivo”, aseguró Alonso instantes antes de subir al podio para vestir la icónica camiseta blanca con franjas azules, característica de las Rutas de América.