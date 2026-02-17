Empate técnico y 39 descalificados por fuera de tiempo: así fue la inusual contrarreloj de Rutas de América 2026

Empezó Rutas de América 2026 con la contrarreloj inicial que tanto dio que hablar en la previa, porque los ciclistas tenían que mostrar sus cartas de arranque y por las hipotéticas estrategias de carrera para el resto de la semana, que cada equipo habrá debatido anoche en sus internas.

Pero la realidad es que la crono de 22 kilómetros en Fray Bentos superó toda expectativa, porque no solo definió al malla líder de la carrera, sino que resultó con tres hechos muy inusuales que sacudieron al pelotón de entrada.

Alonso fue imbatible

Habitualmente, el orden de largada de cualquier contrarreloj individual o por equipos lo define la clasificación. Es decir: el último larga primero y el líder larga último, un ciclista por minuto en su propia carrera contra el cronómetro. Pero como la crono se corrió el primer día, el único corredor digitado fue el último campeón: Ignacio Maldonado del Armonía Cycles de Fray Bentos largó en último lugar, exactamente a las 11:48 horas, cuando ya no había ni rastro de la cerrazón mañanera, el sol picaba fuerte y el viento se había levantado considerablemente. Paréntesis: ese último factor es un imponderable de las cronos, que puede darle ventaja a unos sobre otros.

La cuestión es que el orden de largada de la crono fue por sorteo y Agustín Alonso, medalla de plata en la reciente contrarreloj de los Campeonatos Nacionales y favorito a ganar esta etapa, largó en el tercer lugar, a las 09:02 horas. El del Náutico Boca del Cufré rebasó a los dos que largaron adelante suyo (Germán Domínguez y Lucas Ferreira) y fue el primer tiempo del día, y el mejor. En algunos lugares del mundo, el ciclista que va primero debe esperar en un sector apartado hasta que otro lo destrone, y así sucesivamente. Si hubiera sido ayer así, Alonso hubiera pasado allí toda la mañana para terminar coronando la crono al mediodía, cuando llegó el último. Llegó primero y nadie lo pudo batir.

Agustín Alonso (Náutico) en la crono de Rutas de América 2026. Foto: Eduardo Schaucoski

Un insólito empate técnico

La otra curiosidad que dejó la crono fue el insólito empate en el primer lugar entre Agustín Alonso y Roderyck Asconeguy (flamante campeón nacional en esa disciplina). El maragato fue apenas más rápido que el trinitario y le ganó la malla líder por 0,33”: puso 26:59,05 y el del Dolores 26:59,38.

Tercero fue el campeón defensor del título, Nacho Maldonado, a 21” del líder. Cuarto quedó su hermano Anderson, último campeón de la Vuelta Ciclista, a 25” y quinto fue Pablo Bonilla a 46”. Los dos últimos son del Náutico Boca del Cufré, es decir que el equipo maragato tiene tres entre los primeros cinco de la general individual. No obstante, Dolores tiene al sexto y séptimo, además de Asconeguy en el segundo lugar: el argentino Lucas Gaday a 56” y Germán Fernández a 1:19”.

Roderyck Asconeguy del Dolores Cycles en los CN de Contrarreloj 2026. Foto: Miguel Gutiérrez

39 descalificados por fuera de tiempo

La otra perlita que dejó la contrarreloj fue la cantidad de ciclistas descalificados sin haber corrido ni siquiera una etapa en línea.

El pelotón inicial de 169 ciclistas, que antes de largar disminuyó a 167 por el abandono de última hora de dos corredores, perdió 39 ciclistas en la crono porque llegaron fuera de tiempo. Es decir: superaron el límite reglamentario del 25% que los comisarios establecieron respecto al tiempo del ganador, para no quedar fuera de control y poder seguir en carrera. En las etapas de ruta, el límite es del 20%.

El pelotón que largará mañana para recorrer 190 km hacia Mercedes, es de 128 corredores.

Primera etapa (contrarreloj) de Rutas de América 2026. Foto: Eduardo Schaucoski

Segunda etapa de Rutas de América: Fray Bentos – Mercedes

La segunda etapa de Rutas de América es la más extensa de la semana, ya que completa un recorrido desde Río Negro y sobre el departamento de Soriano de 190 kilómetros.

La largada es en Fray Bentos a las 07:45 horas, rumbo a Palmitas por ruta [2], luego se gira a la derecha hacia Dolores por ruta [105] y finalmente se vuelve a Mercedes por ruta [21]. Se estima que la etapa termine alrededor del mediodía, con llegada frente al Club Remeros.