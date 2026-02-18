Cómo está la general individual de Rutas de América 2026 y cuántos ciclistas siguen en carrera tras la etapa 2

Ya pasaron dos etapas de Rutas de América 2026: la contrarreloj inicial de 22 kilómetros en Fray Bentos que ganó Agustín Alonso por 33 centésimas a Roderyck Asconeguy, y la segunda etapa hacia Mercedes que ganó Juan Caorsi e Ignacio Maldonado obtuvo la malla líder.

Al cabo de dos etapas, el Armonía Cycles de Fray Bentos comanda la general individual, acechado por dos corredores del Náutico Boca del Cufré: Anderson Maldonado y Pablo Bonilla.

Detrás aparece Germán Fernández del Dolores Cycles y luego el argentino Sergio Fredes del CC Puntal del Este.

El Náutico lidera la clasificación por equipos. Lisandro Bravo del Cerro Largo porta la malla del Premio Cima, empatado en puntos con Mateo Mascarañas del Alas Rojas de Santa Lucía. El Premio Sprinter lo lidera Nacho Maldonado, empatado con Federico Clara del Punta del Este.

El olimareño que va líder en la general, también lidera la clasificación de la Regularidad y, por supuesto, la del mejor uruguayo.

El pelotón de 169 inscritos comenzó con dos bajas. De los 167 que largaron la conrarreloj, 39 llegaron fuera de tiempo (un 25% más que el tiempo del ganador; es decir, más de 06:44" más que 26:59"). En la segunda etapa abandonaron nueve corredores más, por distintas circunstancias. Quedan 119 ciclistas en carrera.

La victoria de Caorsi en la segunda etapa

La que para muchos podía ser una etapa tranquila, de estudio y especulación, por tratarse de la segunda y primera en línea de Rutas de América 2026 —y porque con 190 kilómetros de recorrido era la más larga la semana—, fue exactamente todo lo contrario.

Alonso y Asconeguy, uno y dos en la general, cayeron juntos. Caorsi ganó la etapa escapado solo y su compañero del Armonía Cycles, el Nacho Maldonado, se adueñó de la malla líder.

El viento pegó cruzado y fuerte desde temprano, cuando a las 07:45 de la mañana el pelotón partió desde Fray Bentos rumbo a Mercedes, luego Palmitas para girar y volver a Mercedes, y luego a Dolores para girar y llegar en la pintoresca rambla de Mercedes, que año a año reúne multitudes de espectadores cada vez que llegan las Rutas o Vuelta.

Esta vez no fue la excepción, pero con una diferencia: la llegada no fue frente al icónico Rosedal de la capital de Soriano, sino que siguió para dar una vuelta en “U” y llegar en las puertas del Club Remeros.

Si estaba en los planes o no es tema aparte, lo cierto es que fueron tantos kilómetros con la escalera cerrada contra el borde que a mitad de la etapa se desquebrajó el pelotón de 128 hombres que largó, tras el primer filtro que hizo la contrarreloj de la jornada inicial.

El popular “paterío” se armó camino a Palmitas, cuando tras una serie de ataques se cortaron 18 hombres adelante con varios favoritos entreverados.

Y también fue el momento más crítico: cuando cayó Agustín Alonso con la malla líder sobre la banquina, y Roderyck Asconeguy, el segundo en la general a 33 centésimas, se lo llevó puesto y también fue al suelo.

Afortunadamente fueron solo raspones, pero los dos perdieron unos segundos en un momento clave de la carrera y se les escapó el corte “bueno”, que terminó llegando a meta varios kilómetros después.