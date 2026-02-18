Viento cruzado, escalera cerrada, caída de líderes y sacudón en la general: la segunda etapa de Rutas de América

La que para muchos podía ser una etapa tranquila, de estudio y especulación, por tratarse de la segunda y primera en línea de Rutas de América 2026 —y porque con 190 kilómetros de recorrido era la más larga la semana—, fue exactamente todo lo contrario.

Alonso y Asconeguy, uno y dos en la general, cayeron juntos. Caorsi ganó la etapa escapado solo y su compañero del Armonía Cycles, el Nacho Maldonado, se adueñó de la malla líder.

El viento pegó cruzado y fuerte desde temprano, cuando a las 07:45 de la mañana el pelotón partió desde Fray Bentos rumbo a Mercedes, luego Palmitas para girar y volver a Mercedes, y luego a Dolores para girar y llegar en la pintoresca rambla de Mercedes, que año a año reúne multitudes de espectadores cada vez que llegan las Rutas o Vuelta.

Esta vez no fue la excepción, pero con una diferencia: la llegada no fue frente al icónico Rosedal de la capital de Soriano, sino que siguió para dar una vuelta en “U” y llegar en las puertas del Club Remeros.

Si estaba en los planes o no es tema aparte, lo cierto es que fueron tantos kilómetros con la escalera cerrada contra el borde que a mitad de la etapa se desquebrajó el pelotón de 128 hombres que largó, tras el primer filtro que hizo la contrarreloj de la jornada inicial.

El popular “paterío” se armó camino a Palmitas, cuando tras una serie de ataques se cortaron 18 hombres adelante con varios favoritos entreverados.

Y también fue el momento más crítico: cuando cayó Agustín Alonso con la malla líder sobre la banquina, y Roderyck Asconeguy, el segundo en la general a 33 centésimas, se lo llevó puesto y también fue al suelo.

Afortunadamente fueron solo raspones, pero los dos perdieron unos segundos en un momento clave de la carrera y se les escapó el corte “bueno”, que terminó llegando a meta varios kilómetros después.

Podio de la segunda etapa de Rutas de América 2026 en Mercedes. Foto: Eduardo Schaucoski

Ganó el Armonía: etapa de Caorsi, malla líder de Maldonado

Adelante se fue un grupo de 18 corredores que rápidamente se organizó, liderados por la gente del Armonía Cycles que tenía tres bastiones: Ignacio Maldonado, Juan Caorsi y Joaquín Castro. También estaban Germán Fernández del Dolores Cycles, más Anderson Maldonado y Pablo Bonilla del Náutico Boca del Cufré, quienes no colaboraban porque sus líderes habían quedado atrás tras el accidente.

Cuando Alonso y Asconeguy volvieron al pelotón, que se reagrupó justamente porque sus compañeros frenaron para asistirlos, Náutico y Dolores comandaron la persecución de la fuga porque allí tenían a un enemigo en común: Nacho Maldonado. El defensor del título de Rutas había sido tercero en la crono por apenas 20”, es decir que casi cualquier diferencia lo vestía de líder (por la hipotética bonificación en meta).

Pero la persecusión del pelotón fue a medias. Porque el Náutico tenía a Anderson (cuarto a 25”) y Bonilla (quinto a 45”) adelante, y Dolores a Fernández (séptimo a 1,18”). Fue un acuerdo que no prosperó: acercó a la escapada, pero nunca llegó a conectarla. Mientras que adelante los del Armonía fueron por todo porque "había piernas y hay que saber aprovechar las situaciones", dijo Nacho Maldonado.

Cuando pasaron Dolores para el último tramo hacia Mercedes, se hizo “la fuga de la fuga”: se cortaron cinco corredores que, ahí sí, trabajaron a la par para marcar una diferencia que puede ser determinante para el resto de la semana. Pero antes de que sacaran mucha luz se les sumó uno más de atrás: Caorsi, quien conectó solo a los hermanos Maldonado, Bonilla, Fredes y Fernández.

Matías Presa, que también sufrió una caída a mitad de carrera, y Lisandro Bravo fueron los dos primeros del CC Cerro Largo en arribar, en el segundo corte que llegó a 1:01" del ganador.

En el pelotón no había equipos fuertes que persiguieran la fuga, porque todos los de punta tenían algún representante. Llegaron a 4:05" de Caorsi.

Ignacio Maldonado con la malla líder de Rutas de América 2026. Foto: Eduardo Schaucoski

"Me tiré jugado en la última rotonda"

“Ataqué llegando, vi que venían todos medio justos. Quise doblar lo más rápido que podía la rotonda de Mercedes. Me tiré medio jugado, mal de la cabeza. Hice un poco de luz y le di hasta la llegada”, le dijo Caorsi a Ovación luego de su victoria.

El fernandino, campeón de la Vuelta Ciclista 2024, sorprendió a los otros cinco y llegó solo 13” adelante, para cruzar la meta suelto de manos y entre la multitud de mercedarios que se arrimó a la rambla. Segundo fue Bonilla y tercero Nacho, nuevo líder de la carrera. Le dedicó el triunfo a su hijo por nacer.

En tanto, Nacho Maldonado señaló: “Quizás no era la estrategia quedar de líder tan pronto, pero a veces la carrera se da así. A nosotros nos favorece un poquito cuando la carrera se pone difícil y hay que saber aprovechar las situaciones también”, en diálogo con Ovación.

Quedan cinco días de carrera en los que, como quedó demostrado ayer, cualquier cosa puede pasar. Hay piernas para defender el liderazgo, pero también leones heridos con sed de revancha.