Rutas de América: el show de los hermanos Maldonado en la subida al Penitente y cómo quedó la general

El jueves amaneció nublado y sereno en la ciudad de Canelones, las copas de los árboles apenas se movían y el director de carrera, Marcelo Pereira del Club Ciclista Fénix (club organizador de cada edición de Rutas de América desde 1972), torció la boca en un gesto de incomodidad cuando el pelotón hizo los primeros kilómetros rumbo a Lavalleja.

“Vienen rodando. Sería mucho mejor que se haga una etapa dura y lleguen pocos a subir el Salto del Penitente”, mencionó dentro del coche número 1, que lidera la caravana multicolor. Tanto él como el presidente del club tricolor Fernando Rodríguez, que viajaba a su lado de copiloto, tenían muchas expectativas por la llegada entre las sierras de Minas. Pero también muchos nervios de que todo salga bien, en un camino tan angosto para tanto tránsito de vehículos y gente que esperaban.

El pelotón recorrió los primeros 140 kilómetros de carrera con la escalera abierta. El Náutico de Boca del Cufré, que lideraba la general con Anderson Maldonado, contó con la colaboración de algún otro equipo de segundo orden y controló al grupo sin inconvenientes, durante la ruta 11 hasta el empalme con la ruta 8, y luego por esa hasta 10 kilómetros después de Minas, el principio del fin.

De la cuarta etapa de ayer se viene hablando desde hace semanas, cuando se confirmó el recorrido de la clásica carrera por etapas de semana de Carnaval.

Denominada por el clamor popular “la etapa reina”, finalmente superó las expectativas a pesar de que casi todo el pelotón llegó con piernas a la definición.

👉 Este es el resumen de la cuarta etapa de la Caravana de Rutas de América.



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“En la primera curva vi que atacó un brasilero. Fue una situación de carrera. Venía un poco poniendo el freno porque teníamos a Pablo (Bonilla) segundo en la general, pero noté que venía con muy buenas piernas, suelto, decidí atacar”, explicó Anderson a Ovación al término de la etapa. También contó que fue “un montón de veces” a entrenar la subida cuando se enteró del recorrido: “Me venía de Treinta y Tres, hacía Ruta 13 por Aiguá, un lote de kilómetros. Me enamoré de la subida y noté que me podía venir bien”.

Es evidente que el entrenamiento dio sus frutos, pero también el talento del olimareño y sus condiciones como ciclista, que en la previa lo establecían como favorito para esta etapa. De hecho, el corredor de 31 años ganó la Vuelta Ciclista del Uruguay del año pasado también en “la etapa reina” del penúltimo día, y atacó en el repecho de Lussich, pocos kilómetros antes de aquella llegada en Maldonado. Y también en noviembre ganó la tercera etapa de la Vuelta al Valle en Argentina, la única calificada como “de montaña” en esa carrera.

“No sabía que venía Nacho atrás mío y cuando miré para atrás vi que me venía recortando bastante. Quedaban 500 metros y decidí respirar y aguantar, para poder rematar y ganar la etapa. Sé que Nacho define mejor que yo, pero como había desgastado más iba a ser difícil que me ganara”, explicó el ganador de la etapa.

Anderson Maldonado gana la cuarta etapa de Rutas de América 2026 en el Salto del Penitente. Foto: Facundo Montero

Ignacio Maldonado se acercó, abrazó a su hermano y le respondió a Ovación: “La verdad que sí, si lo habremos hecho juntos entrenando en Treinta y Tres rumbo a Melo. Llegaban los repechos y había que picar para arriba, siempre nos gustaron las subidas duras. Los dos sabíamos que si se daba todo dentro de lo normal iba a ser un mano a mano etre los dos”.

También relató cómo vivió el final de la etapa reina: “Ander me sorprendió un poquito cuando arrancó, pensé que iba a esperar un poco más. Lo tuve que correr casi hasta la raya y al final definimos juntos”.

El último campeón de Rutas y el último campeón de la Vuelta están cabeza a cabeza por la primera “grande” del 2026, con 44” de ventaja para el del Náutico. Se vienen tres etapas imperdibles.