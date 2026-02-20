El desafío logístico para que Rutas de América llegue al Salto del Penitente: “Fue una etapa de nivel europeo”

Rutas de América 2026 vivió una jornada histórica con la primera llegada al Salto del Penitente, tras una exigente subida de siete kilómetros hasta la cima, en un final que evocó los puertos de montaña del ciclismo europeo.

El director de carrera, Marcelo Pereira del Club Ciclista Fénix, destacó en diálogo con Ovación el impacto deportivo y organizativo de una etapa que ya quedó marcada en la tradición, porque tanto los protagonistas como el público que llegó a las sierras de Minas para ver la llegada pidió "que se repita".

“La idea surgió cuando vinimos por primera vez a Minas a conversar con el intendente Daniel Ximénez, que fue quien nos dio la idea de llegar al Penitente, a ver si nosotros le podíamos complacer el gusto. Y el gusto fue al revés, él nos complació a nosotros, porque fue una llegada de primer nivel”, explicó el dirigente.

La ascensión final, inédita tanto para Rutas de América como para la Vuelta Ciclista del Uruguay, representó un desafío deportivo distinto al habitual calendario nacional. “Exciclistas como Jorge Giacinti, que ha ganado todo en Uruguay, nos decía que le encantó y que habría que repetir este tipo de etapas y llegadas”, agregó Pereira. Incluso adelantó que “las puertas quedaron abiertas” para volver en 2027.

El pelotón de Rutas de América 2026. Foto: Eduardo Schaucoski

Un desafío logístico superado

Más allá del espectáculo deportivo, la organización enfrentó una logística compleja por el tránsito y el movimiento de la caravana en un camino angosto y de fuerte pendiente.

“El tema de caravana y logística lo veníamos manejando hace más de un mes. Entre Fernando Rodríguez (presidente del club), Anita Castex (secretaria), después se nos unió César Machado (comisario general de la carrera y minuano). Hasta el sábado de la semana pasada estuvimos acá en la subida viendo cómo podíamos hacer el desvío caravana, de no trancar el tránsito que a su vez la gente iba para el Penitente”, detalló.

Según el director de carrera, el operativo fue exitoso. “Hoy ya a partir de las 09:00 de la mañana teníamos gente trabajando en ese aspecto también. Fue un éxito. La gente se fue recontra contenta, las felicitaciones y los comentarios fueron todos buenos”.

👉 Este es el resumen de la cuarta etapa de la Caravana de Rutas de América.



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Un perfil “casi europeo”

Pereira no dudó en dimensionar la magnitud de la etapa. “Creo que en Uruguay hacía muchos años que no se veía una etapa de este nivel. Yo lo dije más de una vez, salvando las distancias, fue una etapa de nivel europeo, por la topografía del camino”.

Rutas de América sumó así un capítulo inédito a su historia y abrió la puerta a que el calendario nacional incorpore más finales de este perfil, elevando la vara competitiva en el pelotón local.