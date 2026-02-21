Rutas de América: la victoria de Quilci, la subida al Ramallo y por qué el pelotón llegó a 15 minutos del ganador

La etapa de ayer fue exactamente al revés que la cuarta del día anterior. El pelotón de Rutas de América llegó a Rocha, pero 15 minutos más tarde que el ganador del día: Alejandro Quilci del Alas Rojas de Santa Lucía.

¿Por qué se dio esa abismal diferencia de tiempo entre el pelotón mayoritario y el grupo de 20 punteros que definió la carrera? Porque a los 10 kilómetros de la largada en Minas debieron subir el famoso “repecho del Ramallo” por la Ruta 60, que dividió al pelotón en mil pedazos.

Enseguida de coronar el primer Premio Cima —que lo volvió a ganar el argentino Lisandro Bravo del Cerro Largo, líder sólido en esa clasificación—, los ciclistas del Dolores Cycles aceleraron y cerraron la escalera contra el borde del camino para armar el desparramo. El viento no pegaba muy fuerte, pero estaba cruzado desde la izquierda y solo los favoritos pudieron aguantar la embestida.

Después del primer filtro, adelante fue una carrera aparte y empezaron los ataques para intentar lastimar al Náutico Boca del Cufré, equipo del líder Anderson Maldonado, que tenía dos piezas más: Pablo Bonilla (líder sub 23 y tercero en la general) y Leonel Rodríguez.

Anderson Maldonado con la malla líder de Rutas de América 2026. Foto: Eduardo Schaucoski

Antes de tomar la Ruta 9 hacia Rocha atacó el argentino Sergio Fredes del Punta del Este, entonces cuarto en la general. Pero Bonilla de le fue a rueda y no le pasó a tirar, porque esa era la estrategia del Náutico: “Molestar a los de adelante para que nosotros no tengamos que trabajar atrás”, dijo el líder sub 23 a Ovación.

“La fuga de la fuga” se hizo tras el último embalaje por el Premio Sprinter, a 33 kilómetros de la meta, cuando se cortaron Alejandro Quilci del Alas Rojas, el propio Bonilla, y Roderyck Asconeguy y Lucas Gaday del Dolores Cycles.

Desde atrás los corrió el Armonía, pero no pudieron darles caza antes de llegar a Rocha. Adelante, Bonilla pinchó cuando faltaban 10 kilómetros, pero cambió rápido la bici y logró conectar. En el sprint, Quilci fue el más rápido aunque le costó superar al del Náutico, en un final cabeza a cabeza para fotofinish.

El joven Bonilla, el más destacado de la jornada, desplazó a Nacho Maldonado del segundo lugar y ahora el Náutico otra vez tiene al uno y dos. El del Armonía está tercero, pero sigue a 44” de su hermano Anderson.

Fredes, el más combativo del día, ligó muy poco. Luego de ser capturado, pinchó y logró conectar de vuelta al grupo. Pero en los últimos kilómetros volvió a pinchar, llegó atrás y cayó al séptimo puesto.