Cómo está la general individual de Rutas de América 2026 y cuántos ciclistas siguen en carrera tras la etapa 5

Ya pasaron cinco etapas de Rutas de América 2026: la contrarreloj inicial de 22 kilómetros en Fray Bentos que ganó Agustín Alonso por 33 centésimas a Roderyck Asconeguy, y la segunda etapa hacia Mercedes que ganó Juan Caorsi e Ignacio Maldonado obtuvo la malla líder.

Después vino la victoria de Leonel Rodríguez en Santa Lucía por le tercera etapa, cuando Anderson Maldonado obtuvo la malla tras el pinchazo de su hermano Nacho a 6 kilómetros de meta.

El jueves fue la "etapa reina", histórica por su llegada en subida al Salto del Penitente, luego de recorrer 160 kilómetros desde Canelones. Fue la batalla entre los hermanos Ander y Nacho Maldonado, que los ubicó en el primer y segundo puesto de la general individual.

Finalmente, este viernes la carrera viajó desde Minas a Rocha, adónde un grupo de 20 favoritos llegó a definir casi 15 minutos adelante del pelotón mayoritario. Ganó Alejandro Quilci del Alas Rojas, segundo Pablo Bonilla del Náutico, tercero y cuarto Lucas Gaday y Roderyck Asconeguy del Dolores Cycles. Los cuatro llegaron 30" adelante del grupo perseguidor.

Cuántos corredores siguen en carrera

El pelotón de 169 inscritos comenzó con dos bajas. De los 167 que largaron la conrarreloj, 39 llegaron fuera de tiempo (un 25% más que el tiempo del ganador; es decir, más de 06:44" más que 26:59"). En la segunda etapa abandonaron nueve corredores más, por distintas circunstancias. En las siguientes tres etapas se dieron un total de siete abandonos o descalificaciones. Es decir que la sexta etapa de este sábado va a largar un pelotón de 112 ciclistas.

Alejandro Quilci ganó la quinta etapa

El pelotón de Rutas de América largó este viernes desde la Plaza Libertad de Minas hacia el sur por la Ruta 60, por donde a los 10 kilómetros de carrera subió el popular repecho del Ramallo para coronar el primer embalaje por el Premio Cima de la mañana.

Fue una incidencia clave porque el Dolores Cycles Club y el Alas Rojas de Santa Lucía aceleraron en la punta del grupo y el pelotón se cortó en mil pedazos, todavía con 140 kilómetros por recorrer hasta Rocha.

Quedó un grupo de 20 ciclistas en cabeza de carrera, entre los que estaban Anderson Maldonado, Ignacio Maldonado y Pablo Bonilla, los primeros tres de la general individual de la prueba.

Luego del último Sprinter se fugaron Roderyck Asconeguy, Lucas Gaday, Alejandro Quilci y Pablo Bonilla. Atrás perseguían el Náutico y Armonía en el grupo de líderes.

El argentino Sergio Fredes fue el más combativo del día. Estuvo varios kilómetros escapados con Bonilla, que no le tiró un metro. Pinchó dos veces y llegó atrás del grupo, y cedió terreno en la general.