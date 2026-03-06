El ciclismo femenino atraviesa fronteras: dos equipos y 11 uruguayas disputan la prestigiosa Vuelta a San Juan

Dos equipos uruguayos de ciclismo cruzaron el charco para correr la tradicional Vuelta a San Juan Femenina 2026, desde el pasado martes hasta este domingo 8 de marzo, con representantes tanto en la categoría Elite como también Sub 23 y Junior.

La competencia se extiende a lo largo de seis etapas: comenzó con un prólogo el día martes, el jueves se corrió la contrarreloj individual, mientras que el domingo culmina con una pintoresca etapa alrededor de la ciudad de San Juan, por la Av. Circunvalación.

Los equipos uruguayos que viajaron con su propia delegación y equipo fueron el Alas Rojas de Santa Lucía y el Armonía Cycles de Fray Bentos, hoy los dos clubes mejor consolidados como equipos en el pelotón local.

Entre las ocho chicas del Alas Rojas que largaron hay tres uruguayas: Carolina Zabala (Elite), Lucrecia Spósito (Sub 23) y Antonella Bonilla (Junior). Además, al equipo lo completan cinco corredoras extranjeras de categoría Elite: Micaela Gutiérrez, Guadalupe Rodríguez y Tiziana Aguirre de Argentina, Marisella Díaz de Chile y Ángela Fajardo de Paraguay.

El Alas Rojas de Santa Lucía en la Vuelta a San Juan Femenina 2026. Foto: Juan Werner

Por otro lado, el Armonía viajó con la argentina Nadia Leyes (Elite) y cinco pedalistas uruguayas, tres elite: Luciana Wynants (hija de Milton Wynants y flamante campeona nacional de ruta), Paola Silva Wynants (sobrina de Milton) y Melissa Velázquez; Florencia Revetria (única Sub 23) como Florencia Revetria (flamante campeona nacional de contrarreloj en su categoría; y Sol Mockford, campeona nacional tanto de ruta como de contrarreloj en la categoría Junior.

El Armonía Cycles en la Vuelta a San Juan Femenina 2026. Foto: Armonía

Es precisamente la joven sanducera Mockford quien más se destacó en las primeras etapas de la Vuelta a San Juan Femenina, ya que luego de la contrarreloj individual del jueves se trepó a la cima de la clasificación general individual de Junior, lugar que deberá defender durante las tres etapas restantes.

La ciclista uruguaya Sol Mockford con la malla líder Junior de la Vuelta a San Juan Femenina 2026. Foto: Vuelta a San Juan

Asimismo, hay otras tres uruguayas corriendo para dos equipos argentinos. Por un lado, Mariana García (flamante campeona nacional de contrarreloj) y Ana Seijas defienden al Braghette Prezioso, y por otro Romina Rodríguez, quien defiende al Elite Raffler Team.

La uruguaya Mariana García ganó la Vuelta Bell Ville en Argentina, con el equipo Braghette Prezioso. Foto: Joaco Rodríguez

La uruguaya Romina Rodríguez (cuarta de izquierda a derecha) en el Elite Raffler Team de Argentina. Foto: cortesía.

La carrera comenzó con la victoria de la argentina Valentina Tapia en el prólogo inicial de 7,6 kilómetros, la también argentina Maribel Aguirre se quedó con la primera etapa en línea (de 88 km) y también la contrarreloj individual de 13 km del tercer día de competencia, adueñándose así de la general individual.

Maribel Aguirre vino a Uruguay en octubre del año pasado para competir en el Tour de Colonia 2025 y se adjudicó la general y el título, pero apenas 15" por delante de la uruguaya Florencia Revetria. Se trata de la campeona argentina de ruta y una de las favoritas a ganar la Vuelta a San Juan.