El uruguayo Thomas Silva brilla en Europa, primero en la Milán-San Remo y después en la Vuelta a Cataluña

El uruguayo Thomas Silva Coussán sigue dando de qué hablar en el mejor ciclismo del mundo. El flamante corredor del XDS Astana Team de Kazajistán corrió el sábado pasado la prestigiosa Milán–San Remo, el primero de los cinco "Monumentos" del calendario WorldTour y carrera más extensa: 299 kilómetros entre la capital de Lombardía y la costa Mediterránea.

Ganó el imbatible Tadej Pogacar, que se cayó a 32 kilómetros de meta pero se repuso y protagonizó una batalla conmovedora sobre el asfalto, para escaparse del resto de los favoritos e imponerse en el sprint final sobre su compañero de fuga, el británico Thomas Pidcock.

Mientras que el joven uruguayo de 24 años logró mantenerse en el grupo 40 hombres que llegó adelante, apenas 04" (cuatro segundos) detrás del esloveno, quien obtuvo uno de los monumentos que faltaba en su palmarés. Ya conquistó el Tour de Flandes (2023 y 2025), Lieja-Bastoña-Lieja (2021, 2024 y 2025), Giro de Lombardía (2021, 2022, 2023, 2024 y 2025) y ahora Milán–San Remo 2026. Solo le falta la mítica París–Roubaix, donde fue segundo en 2025.

Thomas Silva Coussán del Astana en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo 2026. Foto: Facundo Montero

Vuelta a Cataluña 2026

Menos de 48 horas después, Thomas Silva integró el plantel del Astana que largó este lunes la Vuelta a Cataluña, que también pertenece al calendario UCI WorldTour, junto a sus compañeros Anton Kuzmin, Lorenzo Fortunato, Cristián Rodríguez, Haoyu Su, Martín López y Henok Mulubrhan.

La primera etapa se corrió sobre 173 kilómetros de distancia con un perfil de media montaña, con la subida a un puerto de primera categoría a mitad de carrera. Es un perfil que le favorece al uruguayo, ya que tiene buena velocidad entre los que superan bien los ascensos cortos.

De hecho, así lo explicaba meses atrás en entrevista con Ovación, consultado por su especialidad como siclista: "Poder pasar la media montaña y la punta de velocidad que tengo. Es decir que puedo pasar subidas un poco más largas que la gente más rápida y soy más rápido que la gente con la que paso, entonces tengo más opciones en la llegada. Después, compañerismo y profesionalismo".

El pelotón de 160 corredores se partió y el uruguayo llegó a definir con un numeroso grupo de 70 ciclistas, pero se las ingenió para entreverarse adelante y en el sprint final acarició el podio: se ubicó en el cuarto lugar, solo por detrás del francés Dorian Godon, el belga Remco Evenepoel y el británico Thomas Pidcock.

La etapa de este martes también tiene un perfil de media montaña y es de 168 kilómetros de distancia entre las ciudades de Figueres y Banyoles.