48 horas para evitar el desastre: Trump advierte a Irán con ataques inminentes por el estrecho de Ormuz

Irán tiene 48 horas para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz o se enfrentará a un "infierno", dijo este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Recuerden cuando le di a Irán diez días para CERRAR UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ", escribió Trump en Truth Social, en referencia a su ultimátum emitido el 26 de marzo.

"El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos", dijo el presidente este sábado, y añadió: "¡Gloria a DIOS!".

En un primer momento, el 21 de marzo, Trump había amenazado con "aniquilar" las centrales eléctricas de Irán —comenzando por la más grande del país— si Teherán "no abre TOTALMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS", según escribió.

Sin embargo, dos días después, declaró que Washington estaba manteniendo "conversaciones muy buenas y productivas" con las autoridades iraníes y que había pospuesto por cinco días cualquier ataque contra las centrales eléctricas.

Posteriormente, volvió a prorrogar el plazo, fijando su vencimiento para las 00:00 GMT del martes.

Expertos han señalado que los ataques contra la infraestructura energética civil podrían constituir un crimen de guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde la Casa Blanca. Foto: AFP

Últimas noticias de la guerra en Medio Oriente

Los Guardianes de la Revolución iraníes, el ejército ideológico de la república islámica, afirmaron el sábado haber lanzado un ataque con drones en el estrecho de Ormuz contra un buque vinculado a Israel, que se incendió.

Por otro lado, un incendio se desató por el ataque de dos drones contra el complejo petrolero de Burjesia, en el sur de Irak, donde operan empresas extranjeras, indicó a la AFP una fuente de seguridad.

Mientras tanto, un hospital de la localidad libanesa de Tiro sufrió destrozos por dos ataques aéreos israelíes que apuntaron a edificios cercanos, con un saldo de 11 heridos, incluidos tres socorristas, anunció el Ministerio de Salud libanés.

Personas desplazadas en Beirut durante una tormenta de arena el 3 de abril de 2026. Foto: DIMITAR DILKOFF/AFP

El ejército israelí volvió a pedir a los habitantes de varias zonas de la ciudad de Tiro que desalojen el área, y advirtió que va a atacar de nuevo al movimiento islamista Hezbolá, aliado de Teherán.

A su vez, un hombre murió en un ataque estadounidenseisraelí en el sector de la central nuclear de Bushehr, que no dañó las instalaciones, informó un medio estatal.

Ataques de Israel y Estados Unidos contra una instalación petroquímica en el suroeste de Irán causaron cinco heridos, informaron agencias de prensa locales.

En tanto, las autoridades iraníes ejecutaron a dos hombres condenados por pertenencia a un grupo de oposición prohibido y acciones de desestabilización destinadas a derrocar al poder, anunció el poder judicial.

El ejército israelí dijo que sus defensas aéreas respondieron a primeras horas de este sábado a misiles lanzados desde Irán, que según los socorristas dejaron una persona herida.

AFP