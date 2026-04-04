EE.UU y la mayor suba del presupuesto militar desde la Segunda Guerra: el proyecto que Trump envió al Congreso

La Casa Blanca envió ayer viernes un proyecto de presupuesto de defensa al Congreso por 1,5 billones de dólares para 2027, en momentos en que Estados Unidos enfrenta importantes gastos por la guerra en Irán. Si es aprobado, los gastos militares pasarán de 1 billón de dólares en 2026 a 1,5 billones en 2027, según el documento presentado al Congreso. Sería el mayor incremento desde la Segunda Guerra Mundial, e implicaría un aumento de 42% en el presupuesto global del Pentágono.

Los gastos no militares disminuirían 10% (unos 73.000 millones de dólares), mediante la “reducción o eliminación de programas progresistas, politizados y derrochadores”. Estados Unidos es por lejos el país con el más alto presupuesto en defensa.

En los preparativos para la publicación de la propuesta, el presidente Donald Trump y sus asesores han subrayado la urgencia de aumentar el gasto en defensa, al hacer énfasis en la necesidad de reponer las reservas de armamento y otros recursos militares por la guerra en Irán.

Medios estadounidenses, que citan sesiones informativas a puerta cerrada en el Congreso, informaron de que la guerra con Irán podría costar hasta 2.000 millones de dólares al día.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida. Foto: AFP

El presidente Trump ha presentado el aumento del gasto en defensa como una necesidad urgente, argumentando que la inversión militar debe tener prioridad en tiempos de guerra. “No es posible que nos encarguemos del cuidado infantil, Medicaid, Medicare”, dijo Trump en un reciente evento privado, y añadió que esas responsabilidades podrían gestionarlas los estados.

El borrador de presupuesto sirve como una referencia sobre las prioridades del gobierno a medida que el Congreso comienza a redactar la legislación. Los congresistas tienen la facultad de reformar o rechazar el plan.

Trump ha instado al Congreso a aprobar la mayor parte del presupuesto de defensa -más de 1,1 billones de dólares- mediante el proceso habitual de asignaciones, mientras busca sacar adelante otros 350.000 millones utilizando un mecanismo partidista que evitaría que el apoyo demócrata fuera necesario. AFP