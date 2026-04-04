Mientras Trump insiste en dialogar con Irán, medios reportan que las negociaciones están en "punto muerto"

Donald Trump insiste en mantener las negociaciones con Irán para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente, pese al derribo ayer de un avión caza de Estados Unidos por parte de las fuerzas iraníes. “No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”, declaró Trump en una llamada telefónica con la cadena NBC News.

El mandatario rechazó dar detalles sobre la misión de búsqueda y rescate que se está llevando a cabo en Irán. Estados Unidos recuperó con vida a uno de los dos tripulantes del caza F-15 atacado por Teherán.

Dos helicópteros militares estadounidenses que participan en las labores de rescate fueron alcanzados por fuego iraní también, pero todos los miembros se encuentran a salvo, confirmó la cadena.

Además, un avión estadounidense de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho de Ormuz casi al mismo tiempo que el F-15 fue impactado por un ataque iraní. El único piloto que viajaba en él se encuentra bien y está bajo custodia estadounidense.

Avión F-22 Raptor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se prepara para aterrizar en una base en el Medio Oriente Foto: AFP

El ejército iraní dijo ayer que derribó un segundo avión estadounidense de combate en el golfo Pérsico. “Una aeronave estadounidense A-10 fue alcanzada por los sistemas de defensa aérea” del Ejército “y se estrelló en el golfo Pérsico”, informó la emisora IRIB citando a los militares.

El derribo del F-15 sería el primero de este tipo desde que el 28 de febrero el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán desató una guerra regional que está afectando también a la economía mundial.

En la televisión oficial iraní, un reportero anunció a los habitantes de la zona que “si capturan vivos al piloto o pilotos enemigos y los entregan a las fuerzas policiales y militares, recibirán una valiosa recompensa y una bonificación”.

Mientras que Trump le resta importancia a estos ataques de cara a unas negociaciones, los mediadores explicaron a The Wall Street Journal ayer viernes que los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, liderados por Pakistán, se encuentran en un “punto muerto”. Según dijeron, Irán no está dispuesto a reunirse con funcionarios estadounidenses en Pakistán en los próximos días y consideran que las exigencias de Estados Unidos “son inaceptables”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre el conflicto en Oriente Medio, desde la Casa Blanca. Foto: AFP

La propuesta de plan de paz enviada por Trump a Irán hace unos días fue rechazada precisamente por considerarla “excesiva”. Su iniciativa de Trump cuenta con el respaldo de Arabia Saudí, Turquía y Egipto.

Un día después de afirmar que Irán le había solicitado un “alto el fuego”, Trump prometió que atacará “con dureza” a Irán durante las próximas dos o tres semanas.

Ayer viernes fue de nuevo una jornada de bombardeos que afectaron a Israel, Irán y los países del Golfo.En el norte de la capital iraní se oyeron grandes explosiones. Israel anunció más tarde haber lanzado una “ola de ataques a gran escala” en Teherán. Y en territorio israelí el ejército activó las defensas aéreas ante una nueva andanada de misiles procedentes de Irán.

Trump aseguró el viernes en la red Truth Social que su ejército “ni siquiera ha empezado a destruir lo que queda en Irán”.También amenazó con destruir puentes, después de que Estados Unidos atacara el puente más alto de Irán, situado en Karaj, al oeste de Teherán y del que solo quedan en pie los dos pilares principales. La potencia las explosiones lo fracturado por la mitad.

En una vista aérea, se observa la refinería de Los Ángeles de Marathon Petroleum Corp. en Carson, California. Foto: AFP

Además de los puentes, el presidente estadounidense también dijo tener en el punto de mira las centrales eléctricas, lo cual dejaría a los habitantes prácticamente sin ninguna solución energética, según un habitante de Teherán.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el 70% de la capacidad de producción de acero de Irán se ha visto afectada por los bombardeos.

A principios de esta semana las dos plantas de acero más grandes de Irán anunciaron el cese de su actividad por los bombardeos estadounidenses e israelíes.

Los ataques a instalaciones industriales agravan las consecuencias económicas de la guerra y se suman al cierre del estrecho de Ormuz, por donde solía transitar el 20% del petróleo del mundo, y cuyo bloqueo ha disparado los precios del crudo y el gas natural.

Barcos circulan por el estrecho de Ormuz

Solo algunos barcos siguen circulando, en su mayoría de países que tienen buenas relaciones con Irán. Según un análisis de la AFP, el 60% de los buques de transporte de mercancías que pasan por esta vía proceden o se dirigen a Irán.

En Kuwait, un dron provocó un incendio en una refinería de la petrolera nacional y otro ataque dañó un complejo de energía y desalinización, indicaron medios estatales. En Abu Dabi, una persona murió y otras cuatro resultaron heridas tras un incendio en un complejo de gas, causado por la caída de escombros de un ataque interceptado, informó el gobierno.

El otro gran frente de la guerra en Medio Oriente es el Líbano, donde desde el 2 de marzo se enfrentan la organización terrorista proiraní Hezbolá y el ejército israelí. AFP, EFE